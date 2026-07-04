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'ISPRVA NIJE DJELOVALO PRIJETEĆE'

Češki skiper prvi put o tragediji kod Šolte: 'Viknuo sam mu 'skreni'! Moji prijatelji su nestali u trenu'

Split: Putnički katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći s jedrilicom
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 19:55

Više od dva tjedna prošlo je od tragičnog sudara jedrilice s češkom posadom i katamarana kod Šolte, u kojem su poginula četiri državljanina Češke. Dok istraga o uzrocima nesreće još traje, preživjeli češki skiper Vláďa prvi je put za češki portal Boatsafe iznio potresne detalje o trenucima prije udara.

Za nesreću je osumnjičen prvi časnik katamarana, kojemu prijeti od tri do 15 godina zatvora. Vláďa je nakon bolničkog liječenja, gdje je bio s još troje ozlijeđenih, napustio Hrvatsku. 

Prisjećajući se kobnog dana, opisao je kako je jutro na unajmljenoj jedrilici bilo opušteno dok su plovili prema Splitskim vratima uz zvuk gitare. Kormilario je njegov iskusni prijatelj Petr. Vláďa navodi kako katamaran isprva nije djelovao prijeteće, no ubrzo je postalo jasno da juri izravno prema njima brzinom od 32 čvora.

Unatoč pokušajima manevriranja u zadnji čas, sudar je bio neizbježan. 'Viknuo sam Petru, koji je bio za kormilom, da skrene. Vidio sam kako plovak udara u brod i u trenu su moji prijatelji nestali', ispričao je, opisujući scene koje su uslijedile kao horor film. Dok je jedrilica tonula, uspio je spasiti djevojku prikliještenu u olupini. Naposljetku ih je iz mora izvukla posada katamarana, a Vláďa, koji je zadobio prijelome rebara, kritizirao je sporu medicinsku pomoć po dolasku na kopno, tvrdeći da su satima u mokroj odjeći čekali na pregled i hranu.

Ključne riječi
nesreća na moru Šolta katamaran

Komentara 1

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V0
Vlaskoulicanec3.0
20:16 04.07.2026.

Opuštena atmosfera, gitara, "prijatelj" za kormilom, ... . I to u tako zahtjevnom akvatoriju kao što su Splitska vrata! Ali visiti će Pedro, odnosno časnik sa katamarana...

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