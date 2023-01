Zašto bi bilo pametno trgovcima i ostalima ne ulaziti u rat s Plenkovićem

Cijene po velikim trgovačkim lancima još "strše", nisu vraćene na stare, ali u trgovinama kupci probiru i kupuju robe koliko im stane u ruku, nitko ne trpa kolica. Počela je prisilna štednja, a čeka se i petak, do kada je Vlada dala rok da se cijene vrate na staro ili slijedi kazna koju im priprema Vlada Andreja Plenkovića. Terminologija je ratnička, a tako se ponaša i sam premijer. Treba li ga shvatiti ozbiljno? Jesu li on i njegova Vlada spremni na masovni protuudar na neposlušne? Vrlo brzo ćemo dobiti odgovor, ali ima mnoštvo razloga koji upućuju na oprez "muljatore" da ne riskiraju i ne isprobavaju čvrstinu tih prijetnji. Jer, Plenković se doista priprema na "rat" s bilo kime, velikim ili malim, i treba mu vjerovati jer drugog izlaza on zasad nema. Mora brzo i efikasno disciplinirati one koji su bili previše bahati i predatorski raspoloženi i koji su uvođenje eura shvatili kao dodatnu priliku za ekstraprofit.