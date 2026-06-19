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19.06.2026. u 14:04

Uz planiranu gradnju novih i proširenje postojećih zatvora trebali bismo dobiti još 700 novih mjesta, najviše u Perušiću, gdje bi novi zatvor trebao imati 400 mjesta

Gotovo filmski zvuči priča koju je objavila policija; čak 80 interventnih policajaca zamaskiranih i naoružanih do zuba tijekom dana je upadalo u stanove i skrovišta članova kriminalne skupine na području Istarske i Primorsko-goranske županije koje su policija i Uskok mjesecima pratili. Uhitili su ekipicu od sedmero članova; među njima i jednog 19-godišnjaka i jednu ženu. Na čelu je kriminalne skupine, objavili su mediji, 34-godišnji Anto Čabraja. Njega i ekipu policajci su vjerojatno prenuli iz sna pravednika, stavili im lisice na ruke i poslali ih u pritvor – da se pravdaju pred hrvatskim pravosuđem koje, budimo iskreni, puca po šavovima od ovakvih i inih drugih kriminalaca koji zaslužuju doći iza rešetaka.

Ključne riječi
krijumčari ljudi zatvori

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