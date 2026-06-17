Nije vic – licemjerna Rusija drugima dijeli lekcije o demokraciji

Malo je tko primijetio, ali ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je raspisao izbore u svojoj zemlji za 20. rujna. Štoviše, jučer je započela i predizborna kampanja, i ruske stranke sada će imati tri mjeseca da programe predstave biračima koji će moći izabrati između različitih opcija. Naravno, to se neće dogoditi, već će izbori biti održani kao farsa. Zato i ruski i međunarodni mediji tretiraju najavu tih izbora kao političku netemu znajući da je u toj zemlji bilo kakva predsjednička direktiva i bilo kakvo kadrovsko imenovanje znatno važnije od izborne volje stotine milijuna ljudi.