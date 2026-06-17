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Dino Brumec
Autor
Dino Brumec

Nije vic – licemjerna Rusija drugima dijeli lekcije o demokraciji

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Alexander Kazakov/REUTERS
17.06.2026. u 11:36

Rusija je izbore u Armeniji nazvala "upitnima" – demokraciju zagovara kada Moldavija i Rumunjska krše demokratska prava proruskih političara, ali o vlastitom dvorištu ništa

Malo je tko primijetio, ali ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je raspisao izbore u svojoj zemlji za 20. rujna. Štoviše, jučer je započela i predizborna kampanja, i ruske stranke sada će imati tri mjeseca da programe predstave biračima koji će moći izabrati između različitih opcija. Naravno, to se neće dogoditi, već će izbori biti održani kao farsa. Zato i ruski i međunarodni mediji tretiraju najavu tih izbora kao političku netemu znajući da je u toj zemlji bilo kakva predsjednička direktiva i bilo kakvo kadrovsko imenovanje znatno važnije od izborne volje stotine milijuna ljudi.

Ključne riječi
Rusija Vladimir Putin

Komentara 1

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Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
11:59 17.06.2026.

Čuj ovo, "nije vic".... Ma dajte prestanite s vlastitim licemjerjem! Zapad svima dijeli lekcije o demokraciji i vladavini prava, ali samo kada to njemu odgovara. U suprotnom, kršenje međunarodnog prava se smatra legitimnim nsčinom obračuna s onima koji vam ne odgovaraju. Jeli itko s tog "demokratskog" zapada barem osudio napad na Iran ili barem osudio ubojstvo 160 djevočica u osnovnoj školi ako već nije bio spreman nametnuti sankcije Amerima zbog kršenja međunarodnog prava? Naravno da nije! Jeli Amerima oduzeta organizacija svjetskog nogometnog prvenstva? Ma moš mislit! Jeli Izraelu zabranjeno nastupanje na eurosongu? Kako da ne! I onda se nađe netko govoriti o licemjerju Rusa. Fuj, fuj, fuj!!!!

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