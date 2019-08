Zaštitar uhvatio mladića za vrat, a sestre vrištale: 'Mislio sam da će me ugušiti'

Nakon incidenta koji se dogodio u poslovnici britanske trgovačke tvrtke John Lewis 52-godišnji nasilni zaštitar ostao je bez posla.

Naime, 19-godišnji Kyle Spencer bio je u kupnji sa svojim dvjema mlađim sestrama u trgovačkom centru u Oxfordu. Najmeravali su kupiti odjeću za njegovo novorođenče, no doživjeli su traumatično iskustvo.

Tijekom kupnje Kayleova 12-godišnja sestra, kako tvrde, slučajno je glasno upalila glazbu nakon čega je spomenutom zaštitaru dojavljeno o uznemiravanju kupaca. Kad im je prišao rekao im je da napuste trgovinu, a Kayle ga je zatražio legitimaciju nakon čega ga je zaštitar prvo dvaput odgurnuo, a potom snažno uhvatio za vrat te počeo izvlačiti iz trgovine.

- Bio je odjeven u polo majicu i kratke hlače te je izgledao kao normalna osoba, a ne zaštitar. Zato sam ga tražio iskaznicu, nisam želio provocirati. Kad me uhvatio za vrat nisam mogao doći do zraka, bilo je strašno. Mislio sam da će me ugušiti. Moje sestre bile su u potpunom šoku i panici. Niti jedno dijete ne bi trebalo doživjeti takve scene, da netko tako pred njime napadne njegova starijeg brata - ispričao je 19-godišnjak kojem su u bolnici dijagnosticirane ozljede vratne kralježnice.

Tvrtka John Lewis nakon incidenta otpustila je 52-godišnjeg zaštitara te se pismeno ispričala napadnutom mladiću. Napad je prijavljen i policiji, no zaštitar nije uhićen.