Zaraza se povlači, 11.328 ozdravljenih i 510 preminulih, među 5 žrtava u Beču i 51-godišnjak

Brojke pokazuju da je Austrija uspješno obuzdala širenje koronavirusa i zaraza se povlači. Bio je to signal austrijskoj Vladi na čelu s kancelarom Sebastianom Kurzom za uvođenje novih mjera relaksacije: početak rada svih trgovina, frizera, masera, pedikera i drugih uslužnih djelatnosti od 1. svibnja, zapravo od 2. svibnja jer su na državne blagdane u Austriji gotovo sve trgovine zatvorene, te od 15. svibnja i škola i restorana, te vraćanja na staro vjerskih obreda u austrijskim crkvama.

No, unatoč povoljnoj epidemiološkoj situaciji i nadalje se dnevno, iz sata u sat, prati njen daljnji razvoj. Jedan od najvažnijih pokazatelja kojim se prati širenje epidemije koronavirusa je reprodukcijski broj. A on je u Austriji, već tjednima ispod 1, što znači da u prosjeku jedna inficirana osoba zarazi jednu osobu. Prema podacima austrijskog Ministarstva socijalne skrbi, zdravlja i njege u srijedu ujutro reprodukcijski broj već danima bilježi daljnji pad i u srijedu je iznosio „samo“ o,67. Podaci također pokazuju da je od ukupno 14.925 do sada oboljelih u Austriji, trenutačno još 3.087 bolesnih, od čega je njih 700 u bolnicama, uključujući 176 na intenzivnoj skrbi, što je 20 pacijenata manje nego prethodnog dana.

Najviše oboljelih trenutno je u Donjoj Austriji (728), Štajerskoj (656), Beču (497) i Tirolu (478), od čega je od utorka na srijedu bilo samo dva novooboljela, što pokazuje pozitivan razvoj i u ovoj austrijski pokrajini, najviše zahvaćenom koronom.

Od koronavirusa u međuvremenu je ozdravilo 11.328 osoba, od čega od utorka na srijedu njih 357, što budi optimizam u daljnje povlačenje zaraze. Ono što pritom izaziva zabrinutost i tugu je 510 smrtnih slučajeva, što je relativno malo u odnosu na neke druge europske zemlje, ali brojka preminulih stalno lagano raste. Samo u Beču je u proteklih 24 sata preminulo pet žrtava koronavirusa, među njima i jedan 51-godišnjak. Najviše preminulih je u Štajerskoj (110), Beču (104), Tirolu (95) i Donjoj Austriji (87). U Austriji je do sada na Covid-19 testirano 201.794 osoba.