Zapucali na prodavatelja kombija zbog kvara – policija privela osumnjičene

Zagrebačka policija prijavila je 24-godišnjaka i 33-godišnjaka koji se sumnjiče da su pretprošlog četvrtka u Petrovini Turopoljskoj zaprijetili, a potom i pucali prema 25-godišnjaku, uvjereni da im je prodao pokvareni kombi. Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da dvojac sumnjiče za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnju.

Navode da je osumnjičeni 24-godišnjak 15. svibnja kupio od 25-godišnjaka fiat ducato na kojem je ubrzo došlo do kvara pa se kupac vratio do prodavatelja i tražio da otkloni kvar na vozilu. Potom ga je napao rukama i metalnom palicom te mu prijetio da će ga ubiti. Dva sata kasnije, 24-godišnjak se zajedno sa 33-godišnjakom vratio do 25-godišnjaka kojem su zaprijetili, a potom iz neutvrđenog vatrenog oružja ispalili nekoliko hitaca u zrak, s time da je mlađi osumnjičenik ispalio i nekoliko hitaca u smjeru prodavatelja. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a policija ih je prijavila nadležnom državnom odvjetništvu.