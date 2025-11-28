Zaplijenjeno 16,6 milijuna krivotvorenih paketa igračaka. Opasne su za djecu i zdravlje

Operacija Ludus kodno je ime akcije koju su zajednički provele policije 26 zemalja, a u toj akciji je sudjelovala i hrvatska policija. Cilj akcije, koju su potpomogli Europol i OLAF, bio je da se s tržišta i iz trgovina maknu igračke koje mogu biti opasne za djecu. Stoga je, kako je priopćio Europol, zaplijenjeno 16,6 milijuna paketa opasnih igračaka, a riječ je o igračkama čija se vrijednost procjenjuje na 36,8 milijuna eura. Tijekom operacije prijavljeno je i 555 osoba, bila da su prijave išle zdravstvenim ili pravosudnim vlastima.

Europol upozorava da lažne igračke truju, oglušuju i ozljeđuju djecu diljem Europe, a istovremeno prodaja lažnih i opasnih igračaka dovodi do velikih gubitka EU gospodarstva. Napominju i da je globalno tržište igračaka vrijedno 300 milijardi eura godišnje, što ga čini drugom najkrivotvorenijom industrijom u svijetu. Akcija je provedena prije blagdana i sezone darivanja, što je Europol iskoristio kako bi opet upozorio na rasprostranjenost krivotvorenih igračka i sve opasnosti koje od njih prijete. Objavili su i izvješće “Cheating the toy world" (Varanje u svijetu igračaka) u kojem se navodi da se krivotvorenjem igračka i njihovom distribucijom bave kriminalne organizacije, koje su u tome podosta vješte.

- Kriminal vezan uz intelektualno vlasništvo – posebice krivotvorenje igračaka – stvara goleme financijske gubitke legitimnim proizvođačima, narušava ugled brendova te ugrožava gospodarski razvoj i okoliš. No, najalarmantnije je što takve igračke mogu djecu i druge potrošače izložiti ozbiljnim zdravstvenim i sigurnosnim rizicima - upozorava Europol.

Stoga su pokrenuli operaciju kodnog imena Ludus, što je latinska riječ za igračku te su izvijestili da su provedene dvije akcije od 2023. do 2025. Rezultat tih akcija je zapljena ukupno 16,6 milijuna paketa krivotvorenih igračaka, vrijednih 36,8 milijuna eura. Europol upozorava i da je većina krivotvorenih igračaka koja je zaplijenjena, u EU uvezena preko redovnih pomorskih ruta. Tijekom istraga koje su se provodile, utvrđeno je da prilikom krivotvorenja igračaka najčešće dolazi do povrede prava intelektualnog vlasništva, a takve igračke mogu sadržavati opasne tvari i nemaju CE oznake ili EU certifikat o sukladnosti.

- Krivotvorene igračke su opasne jer zaobilaze stroga europska pravila o proizvodima namijenjenima djeci. Uporaba takvih igračaka može prouzročiti gušenje, davljenje, posjekotine, opekline, a djeca se izlažu štetnim kemikalijama. Takve igračke su opasne jer se neke od njih mogu zaglaviti u dišnim putevima, druge se lako mogu progutati, a pojedine mogu oštetiti sluh ili vid djeteta. U EU strogi propisi reguliraju dizajn, proizvodnju i prodaju igračaka. Kriminalne skupine koje stoje iza krivotvorenih proizvoda sustavno zaobilaze te standarde, koji su namijenjeni zaštiti zdravlja i sigurnosti potrošača, osobito djece. Loša kvaliteta izrade i uporaba jeftinih, često toksičnih materijala mogu uzrokovati teške, pa čak i po život opasne ozljede. Posebno zabrinjavaju krivotvorene igračke namijenjene dojenčadi, koje se često stavljaju u usta, pa su bebe izravno izložene štetnim tvarima. Opasne su i elektroničke igračke čija razina buke može prelaziti zakonski dopuštene granice i uzrokovati trajna oštećenja sluha. Brojne igračke sadrže električne komponente i zapaljive materijale, uključujući baterije koje ne zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde - upozorava Europol.

Naveli su i da krivotvorenje igračaka, osim ugrožavanja zdravlja djece, ugrožavaju i gospodarstvo, jer se procjenjuje da je 8,7 posto igračaka u Europi krivotvoreno, što posljedično dovodi do gubitka osam milijardi eura prihoda i 3600 radnih mjesta. Štetu gospodarstvu EU čini i to, što je s krivotvorenjem igračka povezana i utaja poreza.

