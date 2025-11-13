Naši Portali
NASILJE KAO USLUGA

Kriminalna skupina angažirala bivše pripadnike Legije stranaca da otmu albanskog narko bossa koji im je ukrao tone marihuane

VL
Autor
Ivana Jakelić
13.11.2025.
u 10:30

Europol upozorava i da se uhićenje ove skupine plaćenika može povezati s novim trendovima u svijetu organiziranog kriminala.

Oni su dobro obučeni i utrenirani plaćenici, neki od njih su bili i u francuskoj Legiji stranaca, a uhićeni su zbog sumnje da su planirali otmicu jednog od albanskih kriminalnih bossova. Vijest koja spada u rubriku vjerovali ili ne objavio je Europol, koji se pohvalio da je koordinirao međunarodnu policijsku akciju koju je predvodila njemačka policija, a u kojoj su sudjelovale snage reda iz Danske, Francuske, Latvije i Velike Britanije.

Operacija je rezultirala uhićenjem šest osoba, za koje Europol navodi da su visoko obučeni i utrenirani plaćenici koje je angažirala kriminalna skupina i to kako bi oteli vođu suprotstavljene kriminalne skupine kojeg su sumnjičili da im je ukrao više tona marihuane vrijedne nekoliko milijuna eura. Međunarodna policijska istraga bila je fokusirana na plaćenike iz Latvije, od kojih su neki bili i u Legiji stranaca. Nakon što su uhićeni, otkriveno je i da su bili dobro opremljeni jer je nađena profesionalna oprema, a otkriveno je i da ih je angažirala kriminalan skupina koja je ostala bez tona marihuane. Dvojica plaćenika uhićeni su još u listopadu 2024. u Njemačkoj i već su osuđeni, dok su preostala četvorica 12. studenog 2025. uhićeni u Danskoj, Francuskoj, Latviji i Velikoj Britaniji.

Europol upozorava i da se uhićenje ove skupine plaćenika može povezati s novim trendovima u svijetu organiziranog kriminala. Jedan od tih trendova u policijskim krugovima je poznat pod egidom "nasilje kao usluga" jer je uočeno da razne kriminalne skupine sve češće angažiraju obučene pojedince za počinjenje raznih kriminalnih djela. U konkretnom slučaju plaćenike je angažirala kriminalna organizacija, a Europol ističe i da se tijekom istraga različitih kriminalnih organizacija sve češće nailazi na ovakav modus operandi. Upozoravaju i da su plaćenici koji se angažiraju za počinjenje kaznenih djela, često bivši pripadnici specijalnih snaga vojske ili policije.

-  Neki od osumnjičenika u ovom slučaju su bivši vojnici Legije stranaca. To je alarmantan trend koji proizlazi iz rata u Ukrajini. Uočeno je da Ukrajinci koje su obučavale američke snage, legionari i ruski plaćenici, svi bivši vojnici obučeni za borbu, nakon povrataka s fronta koriste svoje vještine tako što ih nude raznim akterima iz sfere organiziranog kriminala. Takav modus operandi predstavlja potencijalnu prijetnju jer bi se Europa zbog nastavka rata u Ukrajini u nekom trenutku mogla suočiti s povećanim brojem visoko obučenih pojedinaca koji se bave kriminalnim aktivnostima- upozorava Europol.

Ključne riječi
Legija stranaca organizirani kriminal otmica europol plaćenici

