ZAPLIJENJENO 3000 ARTEFAKATA

Uhićeno 35 osoba jer se sumnji da su krijumčarili kulturno blago. Nađeni antički novčići vrijedni 100 milijuna eura

Ivana Jakelić
21.11.2025.
u 10:26

Istraga koja je dovela do tih uhićenja, počela je još 2020. kada je tijekom jedne racije u Bugarskoj, tamošnja policija u kućama na raznim lokacijama zaplijenila oko 7000 kulturnih artefakata neprocjenjive povijesne i novčane vrijednosti

Kriminalna mreža, kako je zove Europol, koja se bavila krijumčarenjem umjetnina koje su prethodno ukradene iz više zemalja na području Balkana, razotkrivena je u međunarodnoj akciji, koju je koordinirao Europol. U akciji u kojoj su uz Europol sudjelovale policije Albanije, Francuske, Njemačke, Grčke, Italije i Velike Britanije, a koordinirala ju je bugarska policija, uhićeno je 35 osoba.

Istraga koja je dovela do tih uhićenja, počela je još 2020. kada je tijekom jedne racije u Bugarskoj, tamošnja policija u kućama na raznim lokacijama zaplijenila oko 7000 kulturnih artefakata neprocjenjive povijesne i novčane vrijednosti. Radilo se o starinama iz tračke i grčko-rimske povijesti ogromne vrijednosti zbog svog jedinstvenog i povijesnog značaja. S obzirom na to da većina tada zaplijenjenih predmeta nije imala dokumentaciju o porijeklu, bugarska policija je posumnjala da je riječ o predmetima koji su ukradeni s raznih arheoloških nalazišta. Nakon što su izuzeti, artefakti su deponirani u Bugarskom nacionalnom povijesnom muzeju u Sofiji, dok je istraga oko toga kako su ih pribavili oni u čijim su kućama nađeni, nastavljena.

Nastavak te istrage sada je rezultirao uhićenjem 35 osoba u Bugarskoj te 131 pretragom u Albaniji, Bugarskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Grčkoj pri čemu je zaplijenjeno još 3000 artefakata među kojima su zlatni i srebreni antički novčići čija se vrijednost procjenjuje na oko 100 milijuna eura. Osim toga, zaplijenjene su umjetnine, oružje, dokumentacija, električna oprema te 50.000 eura u gotovini.

Uhićena je i osoba za koju se sumnja da je financirala ilegalna iskapanja diljem Bugarske i susjednih balkanskih zemalja. Tu osobu se sumnjiči da je preko posrednika angažirala lokalne pljačkaše za krađu umjetnina s arheoloških nalazišta. Europol navodi i da zbirka umjetnina zaplijenjena 2020. uključuje neke jedinstvene predmete, od kojih neki datiraju još iz 2000. godine prije Krista. Radi se o maskama, vojnoj opremi, nakitu, vazama, ritonima i šalicama iz tračke i grčko-rimske civilizacije. Većina artefakata nije imala dokumentaciju o porijeklu, dok je samo nekoliko njih imalo dokumentaciju upitne valjanosti koju su izdale strane aukcijske kuće i umjetničke galerije sa sjedištima u Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u.

Bugarske vlasti su u lipnju 2024. zatražile od Europola da se osnuje operativna radna skupina kako bi se olakšala razmjena informacija tijekom istrage. To je na koncu rezultiralo identifikacijom pojedinaca koji su djelovali u različitim zemljama i koji su krijumčarili umjetnine. Europol navodi i da su područje Balkana i Italije prožeti drevnom poviješću, te su dom neprocjenjivog grčkog i rimskog arheološkog blaga koje je zanimljivo kriminalnim skupinama. Postoje skupine koje su specijalizirane za krađu, krijumčarenje i preprodaju kulturnog blaga. Osim toga, kolekcionari umjetnina i velika potražnja za umjetninama pogoduju krađama kulturnog blaga, a Europol upozorava i da se kupoprodaja umjetnina često koristi i za pranje novca koji je zarađen na kriminalnim aktivnostima.
Ključne riječi
umjetnine krijumčarenje europol

