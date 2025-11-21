Uhićeno 35 osoba jer se sumnji da su krijumčarili kulturno blago. Nađeni antički novčići vrijedni 100 milijuna eura

Kriminalna mreža, kako je zove Europol, koja se bavila krijumčarenjem umjetnina koje su prethodno ukradene iz više zemalja na području Balkana, razotkrivena je u međunarodnoj akciji, koju je koordinirao Europol. U akciji u kojoj su uz Europol sudjelovale policije Albanije, Francuske, Njemačke, Grčke, Italije i Velike Britanije, a koordinirala ju je bugarska policija, uhićeno je 35 osoba.

Istraga koja je dovela do tih uhićenja, počela je još 2020. kada je tijekom jedne racije u Bugarskoj, tamošnja policija u kućama na raznim lokacijama zaplijenila oko 7000 kulturnih artefakata neprocjenjive povijesne i novčane vrijednosti. Radilo se o starinama iz tračke i grčko-rimske povijesti ogromne vrijednosti zbog svog jedinstvenog i povijesnog značaja. S obzirom na to da većina tada zaplijenjenih predmeta nije imala dokumentaciju o porijeklu, bugarska policija je posumnjala da je riječ o predmetima koji su ukradeni s raznih arheoloških nalazišta. Nakon što su izuzeti, artefakti su deponirani u Bugarskom nacionalnom povijesnom muzeju u Sofiji, dok je istraga oko toga kako su ih pribavili oni u čijim su kućama nađeni, nastavljena.

Nastavak te istrage sada je rezultirao uhićenjem 35 osoba u Bugarskoj te 131 pretragom u Albaniji, Bugarskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Grčkoj pri čemu je zaplijenjeno još 3000 artefakata među kojima su zlatni i srebreni antički novčići čija se vrijednost procjenjuje na oko 100 milijuna eura. Osim toga, zaplijenjene su umjetnine, oružje, dokumentacija, električna oprema te 50.000 eura u gotovini.

Uhićena je i osoba za koju se sumnja da je financirala ilegalna iskapanja diljem Bugarske i susjednih balkanskih zemalja. Tu osobu se sumnjiči da je preko posrednika angažirala lokalne pljačkaše za krađu umjetnina s arheoloških nalazišta. Europol navodi i da zbirka umjetnina zaplijenjena 2020. uključuje neke jedinstvene predmete, od kojih neki datiraju još iz 2000. godine prije Krista. Radi se o maskama, vojnoj opremi, nakitu, vazama, ritonima i šalicama iz tračke i grčko-rimske civilizacije. Većina artefakata nije imala dokumentaciju o porijeklu, dok je samo nekoliko njih imalo dokumentaciju upitne valjanosti koju su izdale strane aukcijske kuće i umjetničke galerije sa sjedištima u Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u.

Bugarske vlasti su u lipnju 2024. zatražile od Europola da se osnuje operativna radna skupina kako bi se olakšala razmjena informacija tijekom istrage. To je na koncu rezultiralo identifikacijom pojedinaca koji su djelovali u različitim zemljama i koji su krijumčarili umjetnine. Europol navodi i da su područje Balkana i Italije prožeti drevnom poviješću, te su dom neprocjenjivog grčkog i rimskog arheološkog blaga koje je zanimljivo kriminalnim skupinama. Postoje skupine koje su specijalizirane za krađu, krijumčarenje i preprodaju kulturnog blaga. Osim toga, kolekcionari umjetnina i velika potražnja za umjetninama pogoduju krađama kulturnog blaga, a Europol upozorava i da se kupoprodaja umjetnina često koristi i za pranje novca koji je zarađen na kriminalnim aktivnostima.