Zapalio djevojci automobil jer mu se nije javljala cijeli dan, a onda i prijetio

Muškarac (30) osuđen je jer je zapalio automobil djevojke, nakon što mu se nije htjela javiti na mobitel. On je oko 3.30 sati u Bjelovaru zapalio PVC oblogu stražnjeg desnog dijela automobila Renault Captur, a nastala je šteta od oko 4000 eura. Pola sata kasnije, djevojka mu se javila pa je njoj i dvojici muškaraca koji su bili s njom zaprijetio da će “letjeti u vazduh”.

Na sudu je 30-godišnjak sve priznao. S djevojkom je, kazao je, bio u emotivnoj vezi. S obzirom na to da mu se cijeli dan nije javila, napio se pa je odlučio zapaliti njen automobil. Vozilo je bilo u vlasništvu firme, no on tvrdi kako to nije znao, navodi Danica.hr.

“Došao sam na tu adresu u Bjelovaru, obiteljsku kuću u kojoj su bili moja djevojka i ta dva dečka. Stavio sam hepo kocku kod zadnjeg desnog kotača Renaulta i jednostavno zapalio automobil. Kasnije sam je nazvao da joj to velim, moguće da sam im i prijetio”, priznao je muškarac koji je osuđen na godinu dana uvjetnog zatvora.

GALERIJA Pogledajte memeove i urnebesne reakcije na debatu na mrežama