Žena nađena mrtva u kući, otrovala se ugljičnim monoksidom

Tihi ubojica, kako zovu ugljični monoksid, odnio je još jednu žrtvu. Zagrebačka policija izvijestila je da je 12. siječnja u 10.55 u kući u mjestu Luka, na području Zaprešića, nađena mrtva žena. Sumnja se da je preminula od trovanja ugljičnim monoksidom, a s njom u kući su nađena i dva člana njezine obitelji, za koje se sumnja da su se također otrovali ugljičnim monoksidom. Njima je pomoć pružena na mjestu događaja i u KB Sveti Duh u koju su prevezeni. Policija provodi očevid i kriminalističko istraživanje, kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tragedije, a nije izviješteno tko je pozvao policiju. Nakon očevida bi se trebalo znati i kada se tragedija točno dogodila i što joj je uzrok.

Svaka godine kada počne sezona grijanja, policija upozorava građane na opasnosti koje prijete od trovanja ugljičnim monoksidom, a dosadašnje istrage uglavnom su pokazale da do toga dolazi zbog neodržavanja bojlera ili dimnjaka, zbog neprovjetravanja prostorija u kojima se nalaze plinski bojleri, zbog neadekvatnog rukovanja grijalicama na plin... U zagrebačkoj policiji kažu i da su tijekom 11 mjeseci 2025. zabilježili šest trovanja ugljičnim monoksidom, pri čemu su tri osobe smrtno stradale, dvije su bile teže, a dvije lakše ozlijeđene. Prema istom izvoru, od 1. siječnja 2021. do 30. studenog 2025. na području PU zagrebačke bila su ukupno 33 trovanja ugljičnim monoksidom, pri čemu je devet osoba smrtno stradalo, a 24 osobe su bile ozlijeđene, od čega tri teže.

Osim zagrebačke policije, pune ruke posla imali su i vatrogasci koji su 12. siječnja oko 2 sata pozvani na intervenciju u Ulici Oporovečki Vinogradi u zagrebačkoj Dubravi. Razlog je bio požar koji je izbio na kući 78 - godišnjaka. Kada je požar izbio, u kući su osim njega još bili muškarac i žena u dobi od 55 godina, članovi njegove obitelji. U požaru srećom nitko nije ozlijeđen, a što mu je uzrok utvrdit će se očevidom. Očevidom se treba utvrditi i zbog čega je 11. siječnja u 23. 50 u mjestu Lijevo Sredičko na području Jastrebarskog, u Ulici Mirni odvojak II, izbio požar na vikendici 83-godišnjakinje. Srećom ni u tom požaru ozlijeđenih nije bilo.

Očevidom je pak utvrđen uzrok požara koji je 10. siječnja u 20.45 izbio na ugostiteljskom objektu u Červar-Portu. Istarska policija kaže da u požaru nitko nije ozlijeđen, no da je uslijed njega začađen vanjski zid. Utvrdili su da je do požara došlo zbog otvorenog plamena, pa se sada istražuje je li namjerno podmetnut ili je riječ o nečijoj neinteligentnoj igri s vatrom koja je mogla imati i kobnije posljedice. Ni šteta još nije utvrđena.