NEPOZNATI POČINITELJ

U jezero bacio na desetke pisama i računa

Zadar: Poštarska svakodnevnica postaje najteža u doba blagdana
Filip Brala/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
12.01.2026.
u 10:28

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje

Postupajući po dojavi građana, policijski službenici Policijske postaje Varaždin utvrdili su da je zasad nepoznati počinitelj na području Motičnjaka u Varaždinu, počinio kazneno djelo povrede tajnosti pisama i drugih pošiljaka. Tom je prilikom u jezero Motičnjak odbacio više desetaka zatvorenih poštanskih omotnica s pismima i računima većeg broja građana te ih tamo ostavio. - Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i pronalaska počinitelja - kažu u PU varaždinskoj.
