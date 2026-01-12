U jezero bacio na desetke pisama i računa

Postupajući po dojavi građana, policijski službenici Policijske postaje Varaždin utvrdili su da je zasad nepoznati počinitelj na području Motičnjaka u Varaždinu, počinio kazneno djelo povrede tajnosti pisama i drugih pošiljaka. Tom je prilikom u jezero Motičnjak odbacio više desetaka zatvorenih poštanskih omotnica s pismima i računima većeg broja građana te ih tamo ostavio. - Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i pronalaska počinitelja - kažu u PU varaždinskoj.

