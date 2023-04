Zamjenik načelnika o smrti Jakova Bočkaja: 'Ne možemo govoriti o motivu, ali posljedice su najteže'

Dalibor Bauer, zamjenik Policijske uprave požeško-slavonske govorio je o slučaju preminulog 21-godišnjeg vojnika, Jakova Bočkaja. "U ovom trenutku ne možemo ni govoriti o motivima. Činjenica je da su se i počinitelj i žrtva poznavali. Zajedno su bili u izlasku, krenuli su zajedno kući i dolaskom do vozila počinitelja došlo je do verbalne prepirke te tjelesnog napada na žrtvu ", rekao je Bauer. Preliminarnim testiranjem utvrđeno je da je jedan od sudionika bio pod utjecajem alkohola, javlja Dnevnik Nove TV.

"Naši policijski službenici su bili u redovitoj ophodnji i bez ikakvog poziva su nakon nekoliko minuta došli na mjesto događaja. Zatekli su žrtvu i nekoliko građana. Tu je bio i počinitelj, ali u tom trenutku nismo znali da je to on ", priča o pronalasku unesrećenog. "Ne vidimo nekakav velik razlog zbog kojeg je trebalo doći do ovakvog sukoba, osobito do ovako teških posljedica. Prema onome što smo do sada utvrdili, to ne upućuje da se moglo raditi o nekakvom ozbiljnom verbalno-fizičkom sukobu, ali su posljedice najteže koje su mogle biti", rekao je o toku istrage.

VIDEO: Preminuo mladi vojnik koji je pretučen u Požegi