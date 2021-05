Zamjenik gradonačelnika Vukovara o incidentu: Još jedna u nizu kompromitacije policije i vlasti

Povodom incidenta u Borovu Selu, kada je jedna skupina mladića uzvikivala „Ubij Srbina„ i slično, dok ih je pratila policija koja pri tome ništa nije činila, reagirao je i zamjenik gradonačelnika Vukovara Srđan Milaković navodeći kako to „verbalno divljaštvo u Borovu predstavlja još jednu u nizu kompromitacija policije, vlasti i čitavog hrvatskog društva“.

- Mi svi služimo samo da takve događaje prenesemo, ispratimo, osuđujemo i iščuđavamo se nad njima. A oni se nižu i imaju svoj kontinuitet, unatoč svima nama. Sjetimo se događaja od prije godinu dana kada je uz osiguranje policije grupa navijača „BBB-a” oslikala trafostanicu u Vukovaru s grbom HOS-a i njihovim ZDS, kaže Milaković.

VIDEO: Pupovac održao konferenciju za medije povodom incidenta u Borovu

Dodaje i kako mu nije poznato da je itko ikada iz sustava vlasti odgovarao za ovakve propuste i bio smijenjen te da se onda postavlja pitanje da li su ovi nasilnici jači od države i njenih institucija ili ih te institucije u stvari toleriraju i ne čine ništa da spriječe njihova nedjela.

- Često smo se pitali šta mi kao pripadnici srpske zajednice možemo uraditi da nam se dopusti da živimo u miru i zašto institucije Republike Hrvatske ne mogu to da osiguraju. Zar nismo preživjeli dosta stradanja i ne zadovoljava li te mrzitelje činjenica da je Srba u Hrvatskoj manje od jedne trećine predratnog broja te da se suočavamo sa problemom golog opstanka. Nažalost, vrijeme je pokazalo da su Srbi kao tema i dalje efikasno sredstvo za dolazak na vlast i rušenje sa vlasti, za skretanje pažnje sa raznih važnih društvenih problema za koje se ne nudi adekvatno rješenje i za ostvarenje raznih drugih interesa. Tako hrvatsko društvo, nažalost, danas funkcionira. Samo je pitanje do kada će to biti održivo, zaključio je Milaković.