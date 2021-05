Brojne osude incidenta u Borovu: 'Najoštrije osuđujemo svaki govor mržnje'

Incident koji se dogodio rano jutros u Borovu kada je skupina navijača izvikivala neprimjerene uzvike poput "Ubi Srbina" osudili su vukovarski HDZ i SDP, SDSS, Zajedničko vijeće općina i županijsko Vijeće srpske nacionalne manjine te nezavisni kandidat za Gradsko vijeće Pavle Josić.

"Nažalost, današnji nemili događaj u Borovu tamna je mrlja na obilježavanju pogibije 12 redarstvenika, on nije ono što su nam ostavili oni kojima danas odajemo dužni pijetet. Stoga, najoštrije osuđujemo svaki govor mržnje bilo da je riječ o ispadima pojedinaca ili skupina”, poručuju iz HDZ-a grada Vukovara.

Istaknuli su kako su "oni koji su dali najviše u obrani Domovine, omogućili su nam slobodu i suverenost, samostalnost i institucije i to je put kojim moramo ići i tražiti pravdu za ubijene redarstvenike kao temelj budućega mira". Vukovarski HDZ poručio je da "politika podjela koju vode neke političke opcije" nije put na kojem se može graditi bolja budućnost.

Incident je osudio i SDP navodeći kako su užasnuti viđenim na audio snimku te da je takvo ponašanje za svaku osudu i kaznu.

"Ono što je iz snimke vidljivo, a posebno je poražavajuće, jest činjenica da se iza mladića koji pjevaju pjesme u kojima pozivaju na ubijanje i mržnju, vozi policijski auto i ne reagira na to. Naše pitanje je do kad će ovakva i slična djela ostajati nesankcionirana bez obzira na to od pripadnika kojeg narod dolazila?", navode iz vukovarskog SDP-a.

U zajedničkom priopćenju SDSS-a, Zajedničkog vijeća općina i Vijeća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije također se ocjenjuje kako je poražavajuće što se incident dogodio u pratnji policije.

"Zalažemo se za normalizaciju odnosa većinskog naroda i srpske zajednice u RH već više od 20 godina od mirne reintegracije do danas. Trudimo se da ne činimo ništa što će utjecati na pogoršanje odnosa i što će nas vratiti korak unazad. Isto očekujemo ne samo od političkih aktera nego i od svih relevantnih faktora u društvu“, navodi se.

Po mišljenju nezavisnog kandidata za vukovarsko Gradsko vijeće Pavla Josića, “huligane treba pohapsiti, a policajce upletene u ovu priču suspendirati do daljnjeg, od vrha do dna”.

"Izražavam najdublju osudu i konsterniranost i zbog mladih huligana koji su na korak da počnu dijeliti neku svoju pravdu na našim ulicama, ali i zbog hrvatske policije čija mlaka reakcija govori da ih baš briga za sigurnost građana ove zemlje”, navodi se u priopćenju Pavla Josića.

Iz PU vukovarsko-srijemske izvijestili su da je utvrđen identitet skupine osoba koje su jutros po Borovu izvikivale neprimjerene poruke, naglasivši kako je tijekom kretanja grupa bila pod nadzorom policijskih službenika koji su procijenili najpovoljniji trenutak za postupanje.

Incident u Borovu koji se dogodio na dan kada se obilježava 30. obljetnica ubojstva dvanaestorice pripadnika vinkovačke Specijalne jedinice policije, ubijenih 2. svibnja 1991. godine u tome mjestu te kada građani pravoslavne vjere kojih je većina u Borovu, proslavljaju blagdan Uskrsa, osudila je i Vlada, predsjednik Republike Zoran Milanović, Srpsko narodno vijeće i drugi.