'Zakon najviše opstruiraju HDZ-ovi župani - kakvu to poruku šalju narodu?'

Županije ignoriraju zakon, primarna zdravstvena zaštita urušava se zbog lošeg upravljanja, upozorili su obiteljski liječnici iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHom). Od resornog ministarstva sutra će zatražiti upravni nadzor nad radom županija jer ni nakon šest mjeseci prilagodbe nisu donijeli pravilnike pomoću kojih bi se počeo primjenjivati novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

- Naša struka se urušava sa svih aspekata, što je rezultat lošeg upravljanja i nesnalaženje dravne i lokalne administracije u novim okolnostima nakon ulaska u EU. Naši liječnici odlaze u svijet, u mirovinu, u bolnice. Dolaze liječnici bez specijalizacije, nitko im ne osugurava edukaciju, nameće im se nove radne obveze, od njih se zahtjeva da zbrinjavaju i turiste i izbjeglice, s njima krpaju rupe u Hitnoj pomoći, a nikakvu potporu, ni stručnu, ni organizacijsku, ni financijsku - kaže dr. Nataša Ban Toskić.

Sljedećih pet godina 500 obiteljskih liječnika odlazi u mirovinu, a mlade se na ovaj način odbija od ove struke, iako se od primarne zdravstvene zaštite očekuje da rješava 80 posto zdravstvenih problema. Da bi se sustav održao, svake godine bi obiteljsku trebalo specijalizirati stotinu liječnika, tvrdi dr. Ines Balint, dok ih se ove godine za tu specijalizaciju prijavilo samo 34.

- Naš ministar javno kaže da je to nepotrebna specijalizacija i da je to nadstandard. To nije istina jer je Hratska potpisala da će u obiteljskoj edicini raditi samo specijalisti obiteljske medicine. To je treća specijalizacija po atraktivnosti u zemljama EU - ističe Balint.

-Župani odgađaju i usporavaju promjene, pozivaju se stalno na narodne interese, a narodnim interesima prozivaju očuvanje svojih pozicija, dodaje dr. Ban Toskić.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Neke županije, međutim, pravilnike su donijele u zadanom roku.

– Na vrijeme su to učinile Primorsko-goranska, Istarska, Krapinsko- zagorska, Virovitičko-podravska i Zadarska. U njima su liječnici sudjelovali u dogovaranju tih pravilnika i ondje su zadovoljni – kaže dr. Ines Balint.

Karlovačka i Zagrebačka, donijele su pravilnike, ali su njima interperetirale zakon na način da su povećale cijene zakupa tri do četiri puta, pa sada neki liječnici traže preseljenje ordinacija iz zgrada domova zdravlja. Tako se novac za zdravstvo odljeva na uprave brojnih domova zdravlja, ukazuju liječnici.

– Je li logično da je najam u Karlovcu skuplji nego u primorskim mjestima? Ličko-senjska županija s manje od 50 tisuća stanovnika ima pet domova zdravlja, kao i Dubrovačko-neretvanska, Karlovačka sa 120 tisuča stanovnika ima pest domova zdravlja, dok npr. Zagreb ima samo tri doma zdravlja – navodi dr. Vikica Krolo. Ne žele politizirati, ali najgore je stanje u županijama s HDZ-ovim županima, kažu.

Pitanje dežurstava vikendom i blagdanima u onim županijama gdje koncesionari dosad nisu dežurali, uskoro bi trebalo biti riješeno. HZZO će preuzeti ugovaranje i plaćanje, a domovi zdravlja bit će zaduženi za rasporede.