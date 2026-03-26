Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
DETALJI NOVE AKCIJE

USKOK u Hrvatskom skijaškom savezu: Na meti istražitelja Vedran Pavlek, ovo su ostala imena

Autori: Ivana Jakelić, Vecernji.hr
26.03.2026.
u 08:41

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Radnje se provode na području Zagreba i Istarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca, ističe USKOK. USKOK će, kako je naveo, nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Prema neslužbenim informacijama na meti istražitelja je Vedran Pavlek. Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza prije dva tjedna podnio je ostavku nakon što se doznalo kako je trenere i stručno osoblje isplaćivao dijelom na račun, a dijelom 'na ruke' kako bi sačuvao dio novca u Savezu.

Policija je prije toga, po nalogu USKOK-a, ušla u Hrvatski skijaški savez i izuzela poslovnu dokumentaciju. Istraga je pokrenuta dok su još trajale Zimske olimpijske igre u Cortini d'Ampezzo. Sve je počelo kada je na granici navodno zaustavljen član Saveza s oko 120 tisuća eura neprijavljenog novca te popisom osoba kojima je novac navodno trebao biti isplaćen. Istražitelji su provjeravali tvrdnje da su se u Savezu neke isplate obavljale u gotovini te žele ustanoviti jesu li bile uredno evidentirane i oporezovane. Kako neslužbeno doznajemo, osim Pavleka, na meti istražitelja su i Nenad Eror, Damir Raos, Božena Hrvoj Mejić i Georg Mauser

ME
MenKa
08:29 26.03.2026.

Narativ navijačkog novinarstva:…” kako bi sačuvao dio novaca Savezu”. …. NE ! , nego: “kako bi varanjem države ostvario osobnu materijalnu korist. “

LI
linuxuser
08:18 26.03.2026.

Jel moguće da su uhvatili Milanovića u pekmezu???

LI
linuxuser
08:16 26.03.2026.

Neki hdz i sdp članovi su uhvačeni u pekmezu?

