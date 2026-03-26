Jandroković: 'Dio oporbe ne želi dogovor oko ustavnih sudaca'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je u četvrtak kako je za izbor troje sudaca Ustavnog suda nužan politički dogovor, poručivši da neće biti ustavne krize ako sud ostane na deset sudaca i upozorivši da 'u redovima oporbe očito postoje oni koji ni ne žele da se postigne dogovor'. "U redovima oporbe očito postoje oni koji ni ne žele da se postigne dogovor. Predsjednik Vlade, vidjevši što se događa, predložio je onda povezivanje izbora predsjednika Vrhovnog suda s izborom troje sudaca Ustavnog suda", rekao je Jandroković u emisiji Hrvatskog radija "S Markova trga".

Istaknuo je da se radi o legitimnim političkim pregovorima, u situacijama kada ne možete pronaći rješenje pokušavate osigurati da do tog rješenja dođe. Podsjetio je i na ranije izjave SDP-ova Arsena Bauka koji je rekao da je bolje da ostane i 10 sudaca nego da budu izabrani oni koji ne pripadaju njihovom svjetonazoru, predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića koji je nakon dočeka rukometaša rekao da je tada prekršen Ustav te zbog toga prekidaju razgovore kao i na današnju izjavu Dalije Orešković (DOSIP) da je možda i bolje da ostane 10 ustavnih sudaca jer bi se na taj način stvorili preduvjeti da se 'Ustavni sud revitalizira'., "To je promašena teza", poručuje Jandroković.

Naglasio je i kako nema kršenja Ustava već se radi o pokušajima političkih pregovora koji mogu dovesti do cilja - izbora predsjednika Vrhovnog suda i tri suca Ustavnog suda. Naveo je i da će zastupnici vladajuće većine pozvati još jednom predstavnike cijele ili dijela oporbe na pregovore te vidjeti može li se postići dogovor. Ako se on ne može postići, onda ćemo biti na 10 sudaca Ustavnog suda. "Važno je onda da se odbaci pokušaj lijeve oporbe da se odgovornost za to veže uz HDZ. To jednostavno nije točno, želimo postići dogovor, tražimo načine i vidjet ćemo kako će reagirati", kazao je.

Istaknuo je kako do sada oporba nije ovako agresivno nastupala i davala do znanja da će radije zablokirati izbor ustavnih sudaca nego da oni budu izabrani, a da njima nisu prihvatljivi. Stoga, ako se rješenje ne nađe do 12. travnja, Ustavni sud će nastaviti raditi s 10 sudaca i nema nikakve ustavne krize", poručio je. Izrazio je nadu da će se u konačnici postići dogovor.

Rekao je i kako se po istraživanjima javnog mnijenja vidi da građani nemaju razumijevanja za destruktivnu politiku oporbe. Vezano uz rast cijena nafte i energentsku krizu zbog rata na Bliskom istoku, Jandroković je podsjetio da je Vlada na to reagirala desetim paketom mjera pomoći građanima i gospodarstvu, vrijedan 450 milijuna eura. Također, Vlada i vladajuća većina će činiti sve da bi očuvali životni standard.

Istaknuo je da zbog mjera koje je učinila Vlada imamo jedan od najjeftinijih cijena dizela i benzina na području EU. Poručio je i da za nije upitna opskrba gorivom i dostupnost je zajamčena. Jandroković je izrazio i nadu da će se održati sjednice Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojem bi predsjednik Vlade i predsjednik Republike barem približili stavove. "Nije baš jednostavno ujednačiti te stavove jer su pozicije jako suprotstavljene", kazao je.

Ocijenio je i da je sigurnost u ovom trenutku na prvom mjestu te se mora vrlo mudro voditi vanjsku i sigurnosnu politiku jer se Srbija ubrzano naoružava i nabavili su vrlo moderno i razarajuće oružje. Smatra da se Hrvatska treba obrambeno ojačati, razviti savezništva i partnerstva te voditi računa o zaštiti građana.

Vezano uz temeljno vojno osposobljavanje na koje se prijavio veliki broj mladih, Jandroković je kazao da je taj odaziv i mali broj onih koji su se odlučili za priziv savjesti pokazuje da mladi žele biti spremni za neizvjesne situacije. "Tu se ne radi o militarizaciji društva", istaknuo je. Jandroković je komentirao i mogućnost da će se vladajućoj većini pridružiti HSS nakon što na mjesto Kreše Beljaka u Sabor dođe novi predsjednik te stranke Darko Vuletić.

"Kakvi su Vuletićevi planovi vidjet ćemo u danima koji dolaze. Čitao sam njegov programski intervju u kojem smatra da se HSS treba vratiti u okrilje Europske pučke stanke. To bi trebao biti neki znak, ali ne bih želio prejudicirati što će biti na kraju", rekao je. Predsjednik Hrvatskog sabora kazao je i da obnova zgrade Sabora na Markovu trgu ide po planu i početak 2028. je rok kada bi obnova zgrade trebala biti završena.