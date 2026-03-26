Policija nezakonito prisluškivala Mirtu Matić, kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda predsjednika Milanovića

Operacija Admin, kako je nazvan slučaj u kojem je zbog odavanja tajnih podataka USKOK podigao optužnicu protiv Damira Ostermana, Maria Frlana, Dinka Palca i Siniše Patačka, mogla bi s pretvoriti u jednu od najvećih afera hrvatskog pravosuđa. Prvo zbog toga, što su valjda po prvi puta svi dokazi iz te optužnice proglašeni nezakonitim, a ima ih 811, te su izdvojeni iz spisa. A drugo, zato što se ispostavilo da je tijekom istrage jednog od slučajeva kojim se ta optužnica bavi, policija nezakonito prisluškivala Mirtu Matić, kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda koju je predložio predsjednik Zoran Milanović.

Da su svi dokazi izdvojeni iz optužnice kao nezakoniti, potvrdio je Ivan Gržić, koji je s odvjetnikom Krešimirom Vilajtovićem branitelj Dinka Palca. Gržić je naime bio taj koji je predložio optužnom vijeću da se svi dokazi izdvoje iz optužnice kao nezakoniti jer su, kako se pravnim jezikom kaže, plodovi otrovne voćke. Odnosno doktrine prema kojoj bi dokazi koji bi inače bili zakoniti, postaju nezakoniti ako je nezakonit izvorni dokaz. U ovom slučaju nezakonito je bilo tajno prisluškivanje sutkinje Mirte Matić, jer policija za to nije imala nalog. To tajno prisluškivanje je rađeno u sklopu istrage koje se svojevremeno vodila protiv njezina bivšeg supruga Tome Ricova oko načina na koji je Milan Bandić dodjeljivao adventske kućice.

Ona je koristila mobitel koji je bio registriran na njezina supruga, što je, kao se može neslužbeno čuti, policija iskoristila da bi na kraju tajno prisluškivala nju i to bez valjanog sudskog naloga. A to je ne samo nezakonito već je i zloporaba položaja, što je kazneno djelo. Uglavnom strašno je i što se sve to događalo prije više od šest godina, a otkriveno je tek sada na optužnom vijeću što je u konačnici za posljedicu imalo da su svi dokazi iz optužnice protiv Ostermana i drugih izdvojeni kao nezakoniti dokazi. USKOK na tu odluku optužnog vijeća ima pravo žalbe, pa će zadnju o svemu imati Visoki kazneni sud. (VKS). No bez obzira na to što će VKS odlučiti već se sada sa sigurnošću može reći da bi se ovo moglo pretvoriti u jednu od najvećih afera našeg pravosuđa.

Što se pak tiče USKOK-ove optužnice, koja je sad u velikim problemima, Osterman se teretio da je od veljače 2019. do lipnja 2022. koristio svoj položaj unutra MUP-a, kako bi u više navrata neovlašteno pristupao bazama i evidencijama MUP-a. Činio je to na zahtjev Frlana, Palca i ostalih kako bi provjerio protiv kojih se osoba i zašto provode kriminalistička istraživanja, primjenjuju posebne dokazne radnje ili traže izlisti telekomunikacijskog prometa. USKOK navodi da je to činio iako nije bio zadužen za provođenje kriminalističkih istraživanja, zbog čega nisu postojali razlozi zbog kojih bi trebao provjeravati sadržaj pojedinih predmeta i provedenih policijskih radnji. Nakon što je imao uvid u spomenute podatke, činio ih je dostupnim neovlaštenim osobama čiji je cilj bio da te i s njima povezane osobe onemoguće uspješno provođenje kriminalističkih istraživanja ili da saznaju kako se odvijaju istraživanja po njihovim kaznenim prijavama. Ostermana se tereti i da je na sličan način postupao kako bi osujetio kriminalističko istraživanje koje bi eventualno bilo pokrenuto protiv njega.

USKOK je Ostermana teretio i da je od veljače 2020. do svibnja 2021. preko Frlana sa Sinišom Patačkom dogovorio da će poduzeti sve što je potrebno kako bi Patačkova tvrtka bila izabrana u postupku javne nabave suvremene informatičke opreme. Za uzvrat mu je Patačko trebao dati određenu novčanu nagradu. USKOK Ostermana tereti da je odredio tehničke specifikacije i karakteristike tražene javne nabave i to tako da ih zadovolji samo Patačkova tvrtka. Tereti ga se i da je odredio visinu vrijednosti javne nabave pa je Patačkova tvrtka nakon toga kao jedini ponuditelj dobila posao vrijedan 133.505 eura bez PDV-a. Patačka USKOK tereti da je potom preko svoje tvrtke na račune tvrtki povezanih s Ostermanom i Frlanom isplatio ukupno 67.170 eura. USKOK navodi da je takvim postupanjem proračun EU oštećen za 62.972 eura, a proračun RH za 4.198 eura.