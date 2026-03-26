Trump o ratu: Nisam imao izbora, morali smo se riješiti raka; Izrael pokrenuo val napada na Iran

8:49 - Britanski ministar obrane John Healey kaže da postoji "os agresije" između Rusije i Irana. Objavljuje da najnoviji obrambeni obavještajni podaci pokazuju da je Rusija, prije sukoba na Bliskom istoku, dijelila obavještajne podatke i pružala obuku Iranu. Dodaje da je "skrivena Putinova ruka" u Iranu.

8:41 - Iranski dužnosnici i dalje naglašavaju da nema službenih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, no ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da između dviju strana ipak postoji komunikacija putem posrednika. "To što se šalju poruke i što odgovaramo upozorenjima ili iznosimo svoje stavove ne znači pregovore ili dijalog; to je razmjena poruka", rekao je na državnoj televiziji.

Pojasnio je i da sadržaj tih poruka dolazi do najviših razina vlasti te da će eventualni službeni stav biti objavljen kada za to dođe vrijeme. "U tim porukama iznesene su ideje koje su proslijeđene najvišim vlastima, a ako bude potrebno zauzeti stav, on će biti objavljen", dodao je Araghchi u srijedu. S druge strane, iz Washingtona dolaze drugačije poruke. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u srijedu je izjavila da "razgovori traju" te da su "produktivni", piše CNN.

🇮🇷 "I believe that the inherent guarantee we have now created for ourselves is the manifestation of our power in the region and I do not think anyone will dare again to enter into conflict and war with the people of Iran."



— Abbas Araghchi, Minister of Foreign Affairs of Iran

8:30 - Vlasti Abu Dhabija oglasile su se o incidentu u ulici Sweihan, gdje su krhotine od uspješno presretnute balističke rakete uzrokovale žrtve i materijalnu štetu. U incidentu su poginule dvije neidentificirane osobe, tri su ozlijeđene, a oštećeno je i nekoliko vozila. Dužnosnici su potvrdili da su hitne službe odmah stigle na mjesto događaja.

Vlasti su pozvale javnost da se oslanja isključivo na službene izvore informacija te da ne širi glasine ili neprovjerene informacije. Ministarstvo obrane u četvrtak ujutro priopćilo je da su sustavi protuzračne obrane uspješno presreli dolazne rakete i bespilotne letjelice (UAV) lansirane iz Irana. Dodali su da se situacija i dalje pomno prati te su ponovno apelirali na građane da informacije prate isključivo putem službenih državnih izvora, prenosi Gulf News.

06:50 - Izraelska vojska objavila je da je izvela "val napada širokih razmjera na Iran". U kratkoj izjavi, IDF je rekao da je ciljao infrastrukturu "u nekoliko područja u Iranu" i da će uslijediti daljnji detalji. IDF je također kasnije objavio da sustavi obrane reagiraju na prijetnje koje dolaze iz Irana. Ministarstvo obrane UAE-a također je izjavilo da odgovara na "dolazeće prijetnje raketama i dronovima iz Irana". Navode da su zvukovi koji se čuju "rezultat presretanja raketa i dronova od strane sustava protuzračne obrane", piše SkyNews.

06:30 - Donald Trump branio je iranski rat unatoč njegovom utjecaju na cijene energije, inzistirajući da SAD "nije imao izbora". Na skupu u Washingtonu Trump je Iran s potencijalom za nuklearno oružje nazvao "rakom" i rekao da misli da će porast cijena energije kao rezultat sukoba biti "mnogo gori". "Mislio sam da će biti puno gore. Mislio sam da će cijene energije, cijene nafte porasti. Mislio sam da će burza nešto pasti. "Ali nije mi bilo važno, kratkoročno. Ono što smo morali učiniti je riješiti se raka." Morali smo izbaciti rak, a rak je bio Iran s nuklearnim oružjem."

06:15 - SAD je napao više od 10.000 vojnih ciljeva u Iranu, prema podacima američkog Središnjeg zapovjedništva. U videu objavljenom na društvenim mrežama, admiral Brad Cooper rekao je da su američki "precizni napadi nadvladali iransku zračnu obranu" i tvrdio da je uništeno 92% najvećih iranskih ratnih brodova. Također je tvrdio da američke snage "održavaju zračnu nadmoć nad iranskim nebom, izvevši sada više od 10.000 borbenih letova".