Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
TRI KOMPANIJE UDRUŽUJU SNAGE

Mate Rimac najavljuje: Zagreb će uskoro biti prvi grad u Europi s robotaksijima

Zagreb: Mate Rimac pozirao zadovoljan u svom robotaksiju "Verne"
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autor
Zoran Vitas
26.03.2026.
u 18:42

Mate Rimac ponovno najavljuje pokretanje komercijalne usluge robotaksija u Zagrebu, ovaj put u partnerstvu s tvrtkama Pony.ai i Uber

Mate Rimac ponovno je dao obećanje da će Zagreb biti prvi europski grad s komercijalnom uslugom robotaksija. Danas je priopćeno kako su Verne, Pony AI Inc., za koji se navodi da je globalni lider u komercijalizaciji tehnologije autonomne vožnje, i Uber Technologies, Inc. najavili strateško partnerstvo s ciljem pokretanja prve komercijalne robotaksi-usluge u Europi, koja uskoro počinje u Zagrebu.

Odmah u oči upada da u priči o Rimčevim robotaksijima više nema izraelskog Mobileyea, čija je tehnologija bila uključena u razvoj vozila Verne od početka. Razlozi su prilično očiti, iako je još lani ta suradnja bila vrlo živa, čak i u aktivnom testiranju. Jedan od mogućih razloga je da Mobileye ne namjerava dalje razvijati svoju tehnologiju, barem prema vijesti od prije godinu i pol koja govori kako nema namjeru dalje razvijati svoj lidar za autonomna vozila. Lidar je sustav preciznog mjerenja udaljenosti i stvaranja 3D modela okoliša te je jedan od temelja tehnologije autonomnih vozila.

Vjerojatniji je razlog što kinesko-američki Pony.ai nudi daleko više od izraelske kompanije. Dok Mobileye nudi "samo" tehnologiju, Pony.ai nudi i cijeli poslovni model. Dogovor o robotaksi-prijevozu po mnogočemu sličan ovome koji je sklopljen za Zagreb viđen je već u više kineskih gradova. Model zajedničkog postavljanja usluge je partnerstvo u kojem Pony.ai pruža rješenje za autonomnu vožnju, partneri pružaju podršku za financiranje vozila, a obje strane dijele operativne prihode. Prema tvrtki Pony.ai, ovaj je model već usvojen u partnerstvima s Toyotom, Chenqi Mobilityjem u Guangzhouu i ATBB-om u Pekingu. Ujesen prošle godine objavljeno je kako je Pony.ai ušao u suradnju sa Stellantisom, jednom od najvećih europskih automobilskih kompanija, pri čemu će se spajati Pony.aieva tehnologija sa Stellantisovom platformom srednjih monovolumena na električni pogon. Peugeotovi e-Travelleri s Pony.aievom tehnologijom najavljeni su za uvođenje u promet već ove godine. U priopćenju se i objašnjava kako će tri kompanije surađivati tako da Pony.ai daje autonomni sustav vožnje, Uber svoju platformu mobilnosti, a Verne sustav i operativni model. Odnosno, Verne će biti vlasnik flote i operator usluge, Pony.ai osigurava rješenje za autonomnu vožnju, a Uber buduću uslugu robotaksija integrira u svoju globalnu mrežu za naručivanje prijevoza.

Dakle, kada se usluga počne nuditi, na Verneovoj i Uberovoj aplikaciji dobit ćete i opciju naručivanja robotaksija na Uberovoj platformi. Navodi se i kako bi Zagreb bio prvi europski grad s komercijaliziranom uslugom ovih triju tvrtki, a onda bi se ona širila i po drugim gradovima. Na vijestima i društvenim mrežama već se vrte slike Verneovih robotaksija na testnim vožnjama u Zagrebu. Na njima je primijenjena Pony.aieva tehnologija autonomne vožnje Gen-7. Razlika je u ovom modelu u odnosu na onaj primijenjen u kineskim gradovima što je Verne taj čija su vozila, a uobičajeno je da Pony.ai u partnerstva ulazi s vlastitima. Pony.ai ima velike planove za svoju tehnologiju. Vijest koja se danas gotovo paralelno pojavila s onom o suradnji s Verneom i Uberom govori o tome da u više od 20 gradova na svijetu namjeravaju imati više od 3000 vozila u pogonu. Tu ambiciju temelje na odličnim poslovnim rezultatima za četvrto tromjesečje 2025. godine, kada su zabilježili povećanje prihoda od čak 160 posto u odnosu na isto razdoblje godinu prije. Naplata vožnje, odnosno taksi-usluga, porasla im je čak 500 posto.

– Prošla godina bila je nevjerojatna za Pony.ai. Ostvarili smo povećanje u prihodima, veličini flote robotaksija, operativnog otiska i korisničke baze, a istovremeno smo potvrdili svoj poslovni model postizanjem točke rentabilnosti po jedinici u više najvećih kineskih gradova. Dok gledamo 2026. godinu, vjerujemo da će nam temelji koje smo postavili u Kini omogućiti da repliciramo ovaj model na prekomorskim tržištima i izgradimo dvostruke motore rasta kako bismo podržali sljedeću fazu ubrzanog rasta – rekao je dr. James Peng, osnivač i izvršni direktor Pony.aia.

Čini se da je prvi grad na koji računaju za potvrdu svojeg modela u Europi upravo Zagreb. Kako tvrde, broj korisnika njihove robotaksi-usluge prešao je milijun u Kini do 22. ožujka, što je trostruko više nego u istom razdoblju lani. U vijesti o rezultatima doista je istaknut Zagreb pa tako piše da je naša metropola jedan od dva velika svjetska grada u kojima će se primjenjivati njihov model. Jedan je Zagreb, a drugi je Doha u Kataru, u kojoj surađuju s Mowasalat Karwaom, tamošnjom državnom uslugom javnog i taksi-prijevoza.

– Partnerstvo s Uberom i Verneom predstavlja važan iskorak u širenju autonomne mobilnosti na globalnoj razini. U Kini je naš Gen-7 postigao visoku komercijalnu razinu, uz pozitivno poslovanje u Guangzhouu i Shenzhenu, što pokazuje spremnost naše tehnologije i poslovnog modela. Zahvaljujući tom iskustvu smatramo da smo dobro pozicionirani za ubrzanje komercijalizacije na međunarodnoj razini, kombinirajući našu tehnologiju s globalnom platformom Ubera i Verneom, koji će omogućiti implementaciju na više tržišta. Vjerujemo da ćemo tim pristupom izgraditi skalabilan i održiv ekosustav autonomne mobilnosti – rekao je dr. Peng.

Kako bi podržali sljedeću fazu širenja, iz Pony.aia kažu da planiraju dodatno unaprijediti model zajedničkog postavljanja usluge s partnerima kako bi poboljšali učinkovitost kapitala i potaknuli snažniji rast u širenju flote robotaksija i ukupnih prihoda. – Model zajedničkog postavljanja je obostrano korisno partnerstvo u kojem Pony.ai pruža rješenje za autonomnu vožnju, partneri pružaju podršku za financiranje vozila, a obje strane dijele operativne prihode, kažu u ovoj kompaniji te dodaju kako su već usvojili ovaj model u partnerstvu s Toyotom, Chenqi Mobilityjem u Guangzhouu i ATBB-om u Pekingu. Oko Pony.aia stvorio se veliki, kako se danas voli reći, "hype" pa su ovu vijest objavili doista mnogi svjetski mediji. Među ostalima i Reuters, koji izdvaja kako dogovor podrazumijeva i Uberovo ulaganje u Verne.

No ono što će možda biti i najteži zadatak i dalje ostaje na Verneu, a to je dobivanje potrebnih regulatornih odobrenja, što je preduvjet za komercijalno pokretanje usluge. Tehnički dio podrazumijeva i koordinaciju raspoređivanja robotaksi-vozila unutar k omercijalnih mreža vozila Verne i Uber. Navodi se da takav pristup osigurava sigurnost i usklađeno iskustvo korištenja te postavlja skalabilan okvir za širenje na dodatna tržišta.

FOTO Plenković sjeo u robotaksi pa potvrdio da bi se vozio u njemu: 'Udobno je'
Zagreb: Mate Rimac pozirao zadovoljan u svom robotaksiju "Verne"
1/10

Verne Mate Rimac robotaksi

Komentara 16

OA
Ozempički_AP
19:08 26.03.2026.

Škugor, Pavlek, Rimac i cjelokupan HDZ ostvarili su hrvatski san.

19:08 26.03.2026.

Zagreb je prvi grad s teleportom na svijetu! Svaki kriminalac s dvojnim drzavljanstvom uspjesno bude teleportiran u bosnu prije nego ga uhapse!

CA
Carabit
19:20 26.03.2026.

Rimcev otac trazi odgodu izdrzavanje kazne od 3 godine zatvora, a Mate trazi odgodu roka isporuke Robotaxija.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

