Na tronu nema promjena, HDZ je i dalje vodeća stranka. Evo tko je najpopularniji od političara

26.03.2026.
u 20:41

Domovinski pokret ovaj je mjesec na 2,4 posto. Glavu iznad vode na 2,1 posto drže Hrvatska stranka umirovljenika, Hrvatski suverenisti i stranka Drito

Dnevnik Nove TV objavio je redovito mjesečno istraživanje Crobarometar. Sukob na Bliskom istoku, tenzije sa srbijanskim predsjednikom Vučićem i rasprava oko naoružanja, prepucavanja predsjednika s premijerom, a zatim i ministrom obrane - samo su neke od tema koje su obilježile ožujak. Na tronu se ništa ne mijenja. HDZ je i dalje vodeća stranka s 28,3 posto podrške birača. SDP je drugi s podrškom od 19,6 posto ispitanika. Zadnja tri mjeseca bilježi lagani pad i sada je na najnižoj razini u posljednjih 12 mjeseci.  Slijede Možemo s 11,0 posto. Most je na 7,4 posto. Oni su tri mjeseca zaredom u pozitivnom trendu.

Domovinski pokret ovaj je mjesec na 2,4 posto. Glavu iznad vode na 2,1 posto drže Hrvatska stranka umirovljenika, Hrvatski suverenisti i stranka Drito. Sve ostale stranke su na manje od 2 posto podrške. Istraživanje i ovaj mjesec donosi tko od političara ostavlja najpozitivniji, a tko najnegativniji dojam kod birača. Zoran Milanović i dalje je političar o kojem najveći broj ispitanika ima pozitivan dojam, njih 58 posto. Ovaj mjesec novost je da je na drugom mjestu premijer Andrej Plenković s 39 posto. Isti postotak ima i ministar Tomo Medved.

Na četvrtom mjestu s 38 posto su Božo Petrov, Ivan Anušić koji je prošli mjesec bio drugi te Biljana Borzan. Šef Mosta Nikola Grmoja ostavlja pozitivan dojam na 37 posto ispitanika, Oleg Butković na 36 posto, dok deseto mjesto s 33 posto dijele šef sabora Gordan Jandroković i zagrebački gradonačelnik Tomislav TomaševićIvan Penava, čelnik Domovinskog pokreta i ovaj mjesec ostavlja dojam najnegativnijeg političara, još je podebljao tu brojku tako da se s 58 popeo na 62 posto.

Puše mu za vratom zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s 57 posto. Treći je premijer Andrej Plenković s 55 posto. Odmah iza njega je Ivana Kekin s 52 posto. Peto mjesto po nepopularnosti s 51 posto dijele šef sabora Gordan Jandroković i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Na pitanje koji su im najveći problemi, za 16 posto građana na prvom mjestu je korupcija, mito, nepotizam i klijentelizam. Na drugom su inflacija, poskupljenje, rast cijena s 15 posto. Za 11 posto ispitanika to su niske plaće i standard te loša kupovna moć. Za njih 7 posto male mirovine i problemi umirovljenika, dok su za njih 6 posto najveći problem loši političari i stranke.

ZO
Zonasumraka4
21:17 26.03.2026.

Anušicu pada popularnost jer je u sukobu sa rošavim, hahaha,pa ja s kim god pričam, a nisu svi bas desni križaju se na spomen Milojka...

CR
crnikruh
21:42 26.03.2026.

Mediji su naše najveće zlo i oružje u rukama ostataka zločinačkih komunjara i ovakve ankete su njihovo oružje protiv naroda.

LL
lijepa_li si
21:38 26.03.2026.

nedavno je jedan novinar rekao da mu 90% kolega naginje lijevo. smatram da je 95% anketara istog svjetonazora! ,,na strateškim mjestima, kurvini sinovi...pjevao je johni

