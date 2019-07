Kujundžić: Neću odustati od reforme primarne zdravstvene zaštite, to nije privatizacija

Ministar zdravstva Milan Kujundžić poručio je jučer da ne planira odustati od reforme primarne zdravstvene zaštite, odnosno primjene novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji predviđa ukidanje tzv. nasljeđivanja ordinacija liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihova prepuštanja u ruke koncesionara. Iako mnogi tvrde da je takav prijedlog neprovediv te strahuju da će se sustav urušiti, Kujundžić objašnjava da to nije privatizacija, nego “uređivanje” sustava.

– To znači da sada i oni koju su “privatnici” trebaju dežurati, a do sada nisu dežurali. Ako to ne budu htjeli, izgubit će ugovor s HZZO-om. Dakle, ovaj zakon uređuje bolju hitnu službu i bolje participiranje svih dionika. Zakon je stupio na snagu prije otprilike pet mjeseci. On uređuje sustav, tako da odustajanja nema i bit će bolje nego što je bilo do sada – kaže Kujundžić.

Organiziranje zdravstvene zaštite odgovornost je na razini županije, koja bira upravna vijeća, postavlja ravnatelje te je odgovorna za financijsko poslovanje, objasnio je ministar. Osvrnuo se i na ukidanje sustava stažiranja za svršene studente medicine, koji od 1. srpnja ravno s fakulteta idu u ambulante naglasivši da je riječ o sistemu koji je Hrvatska ispregovarala prije sedam ili osam godina pa ne može od njega odustati. Umiruje javnost objašnjenjem kako su u međuvremenu sva četiri medicinska fakulteta u zemlji svoje programe prilagodila za bolju praktičnu edukaciju studenata.

– Sada ti ljudi ne ulaze u sustav raditi bez nadzora, odnosno bez mentora. Ili će isti dan dobiti posao kao specijalizanti, moći će se javiti na natječaj, ili će raditi pod nadzorom mentora. Dakle, sustav smo i sada riješili, a opet u korist hrvatskih liječnika – kazao je Kujundžić. Iako se njegovo ime spominje među potencijalnim ministrima koji bi mogli ostati bez posla u rekonstrukciji Vlade, on poručuje da nema razloga da se boji za svoju poziciju, zaključivši da je liječnik, a ne karijerni političar koji živi od politike.

Kujundžić je, inače, jučer bio na konstituirajućoj sjednici Skupštine Hrvatske liječnike komore gdje je novo vodstvo kao prioritete u svojem mandatu izdvojilo osnaživanje položaja liječnika u Hrvatskoj zakonskim definiranjem plaća, a obnovu prava liječnika na reprezentativnost, odnosno pregovaranje o svojim pravima.