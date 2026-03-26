Afera i dalje trese Sloveniju: Obavještajci potvrdili strano miješanje u izbore

Slovenska vlada u četvrtak je objavila kako je njihova obavještajna služba nedvojbeno utvrdila postojanje stranog utjecaja tijekom parlamentarnih izbora održanih proteklog vikenda. Ova informacija iznesena je nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, na kojoj je SOVA prezentirala svoja saznanja, prenosi AP News. U službenom priopćenju istaknuto je kako su identificirane konkretne aktivnosti strane paraobavještajne strukture, uključujući i kontakte s pojedinim subjektima unutar Slovenije. Ipak, vlada nije otkrila o kojoj je točno organizaciji riječ.

Dodaje se i kako su prikupljeni dokazi, kako iz domaćih tako i iz međunarodnih izvora, već proslijeđeni nadležnim institucijama, uključujući policiju i tužiteljstvo, radi daljnjeg postupanja. Parlamentarni izbori završili su bez jasnog pobjednika. Nakon što je obrađeno više od 99 posto glasova, liberalni Pokret slobode premijera Robert Golob osvojio je 29 zastupničkih mjesta u parlamentu koji broji ukupno 90 mjesta. S druge strane, oporbena Slovenska demokratska stranka dobila je 28 mandata.

Tijekom kampanje pojavile su se i sporne videosnimke objavljene na internetu, koje navodno prikazuju tajno snimane razgovore osoba povezanih s vladom. U tim se snimkama sudionici navodno hvale političkim vezama. Aktivisti i dio novinara upozorili su da je objava tih materijala mogla biti pokušaj utjecaja na biračko tijelo, nakon čega su vlasti pokrenule službenu istragu.

Prema dostupnim obavještajnim podacima, dio optužbi povezuje sporne snimke sa strankom Slovenska demokratska stranka i jednom stranom privatnom obavještajnom kompanijom. Predsjednik stranke, Janez Janša, potvrdio je kontakte sa savjetnikom te agencije, ali je odlučno odbacio bilo kakve nezakonite aktivnosti.

Državni tajnik za sigurnost Vojko Volk ranije je izjavio da su predstavnici izraelske tvrtke Black Cube u nekoliko navrata boravili u Sloveniji tijekom posljednjih mjeseci. Jedna od zabilježenih lokacija bila je i adresa u Ljubljani gdje se nalazi sjedište SDS-a.

U dodatnom priopćenju slovenske vlade od 20. ožujka navedeno je kako je ravnatelj SOVA-e Joško Kadivik iznio detaljan pregled događaja iz prosinca 2025., uz materijalne dokaze koji povezuju trojicu predstavnika tvrtke Black Cube s dolaskom u blizinu sjedišta SDS-a u Ljubljani. Također su predstavljeni nalazi koji ukazuju na šire obavještajne aktivnosti te moguće protuobavještajne operacije usmjerene protiv Slovenije. Premijer Robert Golob pozvao je Europska unija da se uključi i dodatno istraži cijeli slučaj.

Iz tvrtke Black Cube u odgovoru za AP poručili su kako se radi o kompaniji koja pruža obavještajne usluge isključivo poslovnim klijentima diljem svijeta, posebno u kontekstu pravnih sporova, arbitraža i slučajeva gospodarskog kriminala. Naglašavaju da u svakoj zemlji u kojoj djeluju osiguravaju pravnu usklađenost svojih aktivnosti. Također su istaknuli kako im je cilj borba protiv korupcije i prijevara te zaštita zakonitog poslovanja, dodajući da takvu praksu provode kontinuirano već 15 godina.