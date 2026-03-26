OBLJETNICA HDZ-A U SAMOBORU

Plenković: Vlada na krizu djelovala brzo, odlučno i cjelovito

Samobor: Obilježavanje 36. obljetnice osnivanja HDZ-a Zagrebačke županije
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Davor Marković/Hina
26.03.2026.
u 21:07

"Imamo dvije velike zadaće, osigurati opskrbu i cijene držati priuštivim za građane, zahvaljujući Vladinim mjerama, istaknuo je Plenković

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković ocijenio je u četvrtak, vezano uz izazove globalne krize, da je Vlada dijagnosticirajući problem djelovala brzo, odlučno i cjelovito, pokazala vodstvo kroz razvijene mehanizme i brzu primjenu u interesu hrvatskih građana i gospodarstva. Važno je djelovati brzo, sveobuhvatno i ciljano pomoći onima kojima je najteže te cijelu ekonomiju gurati naprijed i mislim da će o u tome uspjeti, poručio je Plenković na obilježavanju 36. obljetnice HDZ-a Zagrebačke županije u Samoboru. 

Izazovi s kojima se susrećemo nadilaze ono što smo pratili do sada, jer smo dio globalne krize, jer ako kroz Hormuški tjesnac ne može biti otpremljeno 20 posto svjetske nafte i 30 posto plina onda tu nitko ne ostaje netaknut, dodao je. Napomenuo je da je paket mjera donesen u ponedjeljak težak 450 milijuna eura te da je u kriznim godinama doneseno 10 paketa vrijednih 9 milijardi eura 's ciljem da ostanemo zajedno na okupu'.  I to tako da nitko ne bi ostao sam po strani i da ne bude došao u situaciju da mu energija postane cjenovno nepriuštiva, rekao je. 

"Imamo dvije velike zadaće, osigurati opskrbu i cijene držati priuštivim za građane, zahvaljujući Vladinim mjerama, istaknuo je Plenković. To smo do sada uspjeli bez obzira što je 'skočio' barel sirove nafte sa 71 na više od 120 dolara, a danas je malo iznad 100, dodao je. Rekao je i kako imaju snažnu potporu koalicijskih partnera, oni su o svemu informirani, sudjeluju u formiranju tih politika i podržavaju ih. Razgovarali smo sa socijalnim partnerima, jedinicama lokalne samouprave učinili smo ogroman napor koji svi honoriraju i s kojima su zadovoljni, istaknuo je Plenković. Osvrnuo se na rast kreditnog rejtinga grada Zagreba rekavši kako je to omogućila država koja ga "vuče". Podignutim kreditnim rejtingom imamo manje izdataka za servisiranje financijskih obaveza, naglasio je Plenković dodavši kako time veći dio BDP-a ostaje za druge prioritete, primjerice za obranu. Tu kvalitetu treba identificirati, poručio je čelnik HDZ-a pozvavši stranačko članstvo da djeluje u tom smjeru.

Sada im je, kaže, glavna zadaća nastaviti smjerom kojim idu posljednjih 10 godina. "Osnažiti HDZ, obnavljati povjerenje, pobjeđivati na svim ključnim izborima, što se vidjelo lani na lokalnim izborima. HDZ ima 49 posto od svih jedinica lokalne samouprave, a preostalih 50 posto svi ostali skupa, rekao je predsjednik HDZ-a. U iduće dvije godine očekuje 'teški i tvrdu kampanju'. "Na nama je da ponovno obnavljamo povjerenje na temelju konkretnih rezultata i postignuća i to ako budemo svi angažirani. "Moja je poruka maksimalan angažman svih", poručio je Plenković. 

Posebno je naglasio važnost politike decentralizacije i donošenje novog zakona uz korištenje alata državnog proračuna europskih izvora, inteligentnog rada s velikim javnim poduzećima. Brojni su projekti u Zagrebačkoj županiji koja je jedna od atraktivnijih dijelova Hrvatske, privlačna za investitore, ocijenio je Plenković. Najavio je i pomoć kako bi taj rast bio još snažniji i vidljiviji, vodeći računa o odgovornom upravljanju javnim financijama.

Komentara 1

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
21:19 26.03.2026.

hahahahahahahahahahahahahahahaha

