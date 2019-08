Vezu su počeli kad je ona imala 16, a on 58: 'Nije nam važno što priča okolina'

Urszula Grzelak (19) započela je svoju vezu sa 61-godišnjim Nigelom Thorpeom kad je imala 16, a on 58 godina. Zajedno su već tri godine, a upoznali su se 2016. godine kada je Grzelak bila u posjeti svojoj obitelji u Velikoj Britaniji.

Za The Sun su otkrili kako ih je prvotno spojila ljubav prema zajedničkoj glazbi.

- Postala sam opsjednuta s njim. Zabuljila bih se u njega kada bi pričao. Sjećam se da sam se čak jednom ušuljala u njegovu garderobu da bi isprobavala i mirisala njegovu odjeću- rekla je Urszula Grzelak za The Sun. Dodaje kako je već tada bio savršen za nju.

Foto: Profimedia

Tijekom njezinog posjeta u Velikoj Britaniji su razmijenili poljupce, a kad se vratila u Poljsku, njezini roditelji nisu odobravali njihovu vezu te su ju prisiljavali da prekine svaki kontakt s njim.

Unatoč tome su uspjeli održati vezu. Dvije godine nakon toga je završila školu i odselila se k Thorpeu u Oxford.

- Roditelji mi mnogo znače i njihova mi je potpora bitna. Pogodilo me njihovo neodobravanje. Osjećala sam da moram nastaviti ovu vezu te da će se s vremenom predomisliti. Danas su sretni zbog mene i u potpunosti prihvaćaju situaciju- rekla je Grzelak. Dodaje kako takvu potporu ne dobivaju u javnosti. Ljudi joj se, kaže, često smiju, upiru prstom i nazivaju ju "sponzorušom". Sve to, kaže, ignorira jer je najvažnije da izgrade snažnu vezu bez obzira na to što priča okolina.

Grzelak i Thorpe žive zajedno proteklih godinu dana, a djecu ne planiraju imati zato što, kažu, ne žele da ih se stigmatizira zbog njihove razlike u godinama.