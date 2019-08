Ovo su laži koje mogu uništiti vašu vezu

Foto: Shutterstock Povjerenje je jedna od najvažnijih stvari u vezi. Kada se naruši, teško ga je povratiti i može uzrokovati prekid odnosa. Kako se to ne bi dogodilo, ovo su neke od laži koje biste svakako trebali izbjegavati u odnosu s partnerom ili partnericom...

Foto: Getty Images Znate da vam taj kolega ili kolegica s posla nisu samo kolege i da se zagonetno smijušite svaki put kada se sretnete. Ako to radite znate da je vaša veza na kocki, a laganje o tome da je riječ samo o kolegama, može itekako biti kobno za vaš odnos.

Foto: Getty Images Laganje o vašim primanjima nije dobra ideja. Možete se hvaliti kako imate natprosječna primanja kak obiste impresionirali drugu stranu, ali dugoročno to može biti itekakav autogol. I razmislite kakav je to odnos u kojem se trebate pretvarati da ste netko drugi?

