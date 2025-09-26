Naši Portali
HRVATSKA POLITIKA

Zajednica utemeljitelja HDZ-a: Hrvatska ne pati od nedostatka suverenizma

Večernji list
26.09.2025.
u 16:01

“Ne vidimo razloga za političke tiskovne konferencije koje ostavljaju drugačiji dojam”

Zajednica utemeljitelja HDZ-a oglasila se u povodu nedavnih izjava Ivana Penave, ističući da hrvatsko domoljubno ozračje nije upitno i da država ne pati od nedostatka suverenizma. U priopćenju navode kako je pomak prema suverenističkim politikama započeo još 1989. godine s Franjom Tuđmanom, a upravo to domoljubno ozračje omogućilo je uspostavu samostalne Hrvatske.

Članovi Zajednice podsjećaju da HDZ već više od tri desetljeća gradi politiku utemeljenu na načelima državotvorstva, patriotizma, demokracije i socijalne pravednosti. “Naše domoljublje nije samo povijesna kategorija, ono podrazumijeva nacionalnu politiku koja je svjesna ključnih pitanja vremena u kojem živimo, koja zna što hoće i kako to postići. ​​​​​​”, navodi se u priopćenju. Suverenizam, tvrde, od samih početaka bio je ugrađen u temelje hrvatske državnosti, a HDZ ga je kroz svoju politiku kontinuirano jačao.

Utemeljitelji odbacuju bilo kakvu sugestiju da bi HDZ bio manje vjerodostojan u svom hrvatstvu i državotvornosti bez utjecaja “desnijih” aktera. Napominju da rezultati stranke i stanje političke ljevice jasno pokazuju da današnji suverenizam i dalje ima pokretačku snagu. Posebno su se osvrnuli na temu masovnih grobnica i žrtava poslijeratnih komunističkih zločina. Podsjećaju da država već godinama ima zakonski okvir i institucije za istraživanje i ekshumacije, a postupci uključuju koordinaciju MUP-a, MORH-a, DORH-a i sudova.

U slučaju lokacije kod Vojnića, o kojoj je govorio Penava, razmatraju se projekti koji bi omogućili sigurno istraživanje. “Ne vidimo razloga za političke tiskovne konferencije koje ostavljaju drugačiji dojam”, navode.  U zaključku priopćenja Zajednica utemeljitelja poručuje da će i dalje podupirati istraživanje povijesnih činjenica, te raditi u zajedničkom interesu svih građana, iznad svih političkih podjela.

