Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 73
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOTNI INTERVJU: MARKO JELIĆ

Najlakše je reći za nekoga da je fašist, komunist ili što god i zatvoriti se u svoju čahuru isključivosti

Autor
Hassan Haidar Diab
21.09.2025.
u 14:00

Doktor molekularne biologije i profesor na Veleučilištu u Kninu donedavno je bio jedan od rijetkih centrističkih političara i s lakoćom je rušio HDZ-ove utvrde. No njegova kultura dijaloga ostala je osamljena u dominantnoj politici ekstrema

Osam godina politike, četiri na čelu Knina i četiri na čelu Šibensko-kninske županije. Bio je simbol promjene i dokaz da se može pobijediti i ondje gdje se činilo nemogućim. Danas, s odmakom, kaže da nimalo ne žali što je politiku ostavio iza sebe. Umor, stres i stalna borba za ideje ostavili su trag, ali pronašao je mir u obitelji, vinogradu, vrtu, planinama i predavaonici kninskog Veleučilišta, kamo se vratio nakon političkog puta. Njegova životna priča slojevita je i bogata iskustvima: djetinjstvo u Kninu obilježeno ratom, izbjeglištvo i povratak, znanstvena karijera i doktorat u Münchenu, a zatim političke pobjede nad “nedodirljivima”. Jelić je uvijek naglašavao pomirenje, zajedništvo i jednaka prava. Danas, dok zida kuću i uživa u društvu unuke, Marko Jelić s lakoćom se osvrće na prošlost, ali još odlučnije govori o vrijednostima koje ga i dalje oblikuju i vode.

Ključne riječi
SDP HDZ politika marko jelić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još