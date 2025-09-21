Osam godina politike, četiri na čelu Knina i četiri na čelu Šibensko-kninske županije. Bio je simbol promjene i dokaz da se može pobijediti i ondje gdje se činilo nemogućim. Danas, s odmakom, kaže da nimalo ne žali što je politiku ostavio iza sebe. Umor, stres i stalna borba za ideje ostavili su trag, ali pronašao je mir u obitelji, vinogradu, vrtu, planinama i predavaonici kninskog Veleučilišta, kamo se vratio nakon političkog puta. Njegova životna priča slojevita je i bogata iskustvima: djetinjstvo u Kninu obilježeno ratom, izbjeglištvo i povratak, znanstvena karijera i doktorat u Münchenu, a zatim političke pobjede nad “nedodirljivima”. Jelić je uvijek naglašavao pomirenje, zajedništvo i jednaka prava. Danas, dok zida kuću i uživa u društvu unuke, Marko Jelić s lakoćom se osvrće na prošlost, ali još odlučnije govori o vrijednostima koje ga i dalje oblikuju i vode.
Najlakše je reći za nekoga da je fašist, komunist ili što god i zatvoriti se u svoju čahuru isključivosti
Doktor molekularne biologije i profesor na Veleučilištu u Kninu donedavno je bio jedan od rijetkih centrističkih političara i s lakoćom je rušio HDZ-ove utvrde. No njegova kultura dijaloga ostala je osamljena u dominantnoj politici ekstrema
