Vikalo se i lupalo šakom o stol. Tomašević: Moj otac je bio dragovoljac dok ste vi otišli u Ameriku

U Točki na tjedan N1 televizije sučelili su se kandidati za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević (Možemo!) i Miroslav Škoro (Domovinski pokret).

S koliko novca iz zagrebačkog proračuna su financirani projekti u kojima je Tomašević sudjelovao?

Tomašević: Škoro je rekao da kreće s bombastičnim razotkrivanjem u subotu, pa u ponedjeljak. Tresla se brda, rodio se miš. Nemam pojma o kakvih 80 milijuna kuna je riječ. Radio sam u Zelenoj akciji koja je od grada izborila novac za financiranje programa zeleni telefon, gdje građani mogu prijaviti svoje probleme. Mislim a je bilo nekoliko stotina tisuća kuna godišnje, taj je novac padao da bi bio ukinut. Svaka ta kuna je morala biti namjenski potrošena.

Škoro: Rekao sam da ćemo to objaviti, međutim, volim u argumentiranom razgovoru doći do određenih spoznaja. Imam popis sa svim dotacijama koji pripadaju tim Cosa Nostra aktivističkim udrugama. Imate vremena, kažite koliko ste novaca dobili od Bandića. Dobili ste 1,49 milijuna za djelovanje Zelenog telefona.

Tomašević: Mislim da nitko od ne može vjerovati da je nas Bandić plaćao da bi mu radili prosvjede i da bi bili najžešća oporba i da bi na kraju porazili njegovu politiku. Sve to dolazi od čovjeka koji je bio suvlasnik tvrtke koja je 130 milijuna kuna za softver dobila od grada i čovjeka koji je znao da je koruptivan model dodjele štanda na Adventu i svejedno sudjelovao u tome.

Zašto je pjevanje rad, a Tomaševićevo djelovanje nije rad?

Škoro: Velika je razlika između umjetnika, to je naš posao. Ja sam pjevač, pišem svoje pjesme, imam svoje ljude, to je naš posao. Biti profesionalan aktivist, to je nešto drugo.Biti profesionalni aktivist, to je nešto drugu. Aktivizam je i kad ja pomognem nekome, a to napravim od svojih novac. Povući novac od grada, pa prvo sebi isplatiti plaću a putovati, to je bezobrazno. Biti profesionalni aktivist je zavaravanje javnosti. Tomašević je predstavnik zeleno-lijeve koalicije. Što ste učinili za zelene politike? Zaustavili ste jedino gradnju crkve na Savici.

Tomašević: Ovakva huškačka retorika je nevjerojatna, ovakvo iskrivljavanje činjenica. Ne možete dobiti novac ako se ne prijavite s konkretnim projektom. Zeleni telefon ima tisuće poziva građana kojim su riješeni problemi. Mislite da se prosvjedi financiraju iz gradskog proračuna. Vi bi bili gradonačelnik, a ne znate kako funkcionira upravljanje civilnog društva.

Škoro: Kad govorimo o novcu izvana, govorimo o nekoliko udruga. Jako znam kako funkcioniraju udruge i civilno društvo. Oni se groze aktivista. Vi živite od toga da budete profesionalni aktivist, ali nemojte to raditi od našeg novca. e, neće Škoro kao gradonačelnik Zagreba zaustaviti financiranje bilo koje udruge, ali će biti primjereno. Gomile naših novca idu za privatne inicijative i idu iz naših džepova.

Tomašević: Izrekli ste notornu klevetu, da 60,70 posto novca koje su udruge dobili za konkretne projekte sam ja stavio u džep. Ovo je čista kleveta, jeste to rekli?

Škoro: Ja vam govorim, ali vi ne razumijete. Vi ste direktan proizvod Bandića i želite vladati kao on. Pri tome huškate. Kad donesem papire da je Matula dobio gradski stan, vi šutite o tome. Demantirajte to. Matula se okoristio za 295 tisuća eura uzevši gradski stan na pravdi Boga. Svatko tko je rođen do 1972. morao je biti u Savezu komunističke omladine. Ja sam to odbio, a vaš čovjek je 1979. godine bio član centralnog komiteta.

Tomašević: Vi ste bili u omladinskom savezu. Je li ovako deranje i lupanje šakom u stol?

Tomašević neiskusan, a Škoro uspješan poduzetnik?

Škoro: Sukladno zakonu, kad sam ušao u sabor, morao sam se odreći određenih upravljačkih prava kao vlasnik. Prodao sam dvije tvrtke, vlasničke udjele. Zadržao vlasnički udio u tvrtki Kampus u kojoj je zaposleno 5 ljudi. Moja supruga je prijavljena na primjeren iznos, a radnike plaćamo jako dobro, prosjek njihovih plaća je sigurno 5-6 tisuća kuna. Imam jedan paket dionica i u T-Comu. Moja imovinska kartica je švedski stol.

Tomašević: Želim se baviti gradskim temama, neću replicirati.

Glavna upravljačka referenca, jeste vodili tim koji je imao više od 20 ljudi?

Tomašević: S 19 godina vodio sam projekt koji je bio u 7 zemalja, u projektnom timu bilo je 40 ljudi, s 21 godinu sam bio savjetnik UN-a za okoliš za cijelu Europu. Proveo sam višemilijunskih projekata financiranih iz EU fondova, svi su prošli bez ikakvih problema. Realizirani projekti, bavim se gradskim temama već 15 godina. Dok Škoro nije znao da postojim spalionica, ja se bavio gospodarenjem otpada već prije deset godina.

Škoro: Postoji spalionica u kojoj se spaljuje biootpad. Raspitajte se, vi ste zeleni ne ja. Spaljuje se. Na Mirogoju. Ja sam također rukovodio veći dio ljudi.

Tomašević: Spalionice nema, Bandić je najavio, nikad nije izgrađena. Spalionica opasnog otpad na Jakuševcu je bila, izgorjela.

Škoro: Iščitao sam vaš program i nije predviđeno smanjenje komunalnih davanja. Zelene politike vode prema poskupljenju, ja predlažem da smanjujemo. Ima ljudi koji misle da su stručnjaci za sve, ja nisam tako. Dobrović je vrhunski u tom polju, rekao je da trebamo napraviti reciklažno dvorište gdje ćemo imati sortirnicu, kompostište i centar za ponovnu upotrebu onog što je odbačeno. Ali, najvažnije je vratiti povjerenje građana. Nećemo dizati cijene usluga.

Tomašević: Opet sam čuo neke nove stvari. Prvo da je spalionica na Mirogoju, drugo, da ćete vi graditi reciklažna dvorišta. Ona već postoje u svim gradskim četvrtima. Ono što piše u vašem programu jesu manji centri za reciklažu i sortirnice. Sortirnice su mjesta gdje se sortira otpad koji građani odvajaju. U Ljubljani koja je najbolja europska metropola je usluga pojeftinila kad su odvojili sustav odvajanja. Dakle, taj sustav može biti jeftiniji.

Obnova Zagreba nakon potresa? Samoobnova ili čekati državu i Grad Zagreb za obnovu?

Škoro: Nitko vam na to pitanje ne može odgovoriti koliko se treba čekati u ovoj državi. Zakon je loš. Da me netko to pita, ja bih mu rekao, čuj, sačekaj da postanem gradonačelnik, uspostavim kakav-takav odnos sa Skupštinom, pa ćemo vidjeti. Ako ćeš čekati državi – načekat ćeš se. Država i Grad imaju sve podatke, ali iz nekog razloga traže ljude dodatne papire, svu tu papirologiju.

Tomašević: Problem je što država nije osigurala kredite…

Škoro: Dobro ćemo surađivati, slažemo se.

Tomašević: Iz proračuna možemo financirati barem izradu projektne dokumentacije.

Fondu za obnovu proslijeđeno je 108 zahtjeva. Na koliko je gradilišta trenutno bager koje je poslao Fond?

Tomašević: Ja mislim nula, moj odgovor je nula. Vlada to namjerno radi. Bio sam šokiran koliko je novca za to u proračunu za 2021. godinu. Oni su rekli na to, vidjet ćemo koliko će biti zahtjeva pa ćemo raditi rebalans, a on je u lipnju. Mislim da se namjerno zavlači s tim zahtjevima. Kako drugačije objasniti da im je trebalo godinu dana da naprave informacijski centar?

Škoro: Zašto je nula bagera na terenu? Zato što funkcioniraju drugačije nego što funkcioniram ja. Nakon potresa sam pazio da imam osiguranu nekretninu, izvršili smo uvid od sudskog vještaka i obnovili nekretninu. Potom smo vidjeli što treba ljudima oko nas. Meni kada treba bager, ja ga kupim. Nemamo građanske operative.

Kako organizirati Advent?

Škoro: Sigurno ne onako kako sam ja sudjelovao u njemu. Advent je za mene sveta stvar, vole ga i građani. Grad Zagreb će to organizirati. Zagreb je za taj prostor dao koncesionaru za vrlo malu naknadu pravo da on postavlja kućice, taj je onda prodavao za enormne iznose. Mi smo platili 100.000 kuna plus PDV unaprijed, nismo znali kako će biti vrijeme. Bit će Adventa, ali mora biti susretljiviji prema zagrebačkim poduzetnicima, obrtnicima i da bude uspješniji.

Tomašević: Sustav dodjele adventskih kućica je legalizirani reket. Zagreb ostvari 10 puta manje prigoda od iznajmljivanja tog prostora s deset puta više kućica od grada Splita. Kako je to moguće? Škoro je sudjelovao u tom modelu, smatra da je kriminalan, ali je sudjelovao.

Škoro: Jučer ste izjavili da ne biste za svog oca glasovali ako nije u vašoj ideološkoj opciji.

Tomašević: Moj otac je bio dragovoljac Domovinskog rata dok ste vi otišli u Ameriku. Ovo je već treća debata u kojoj mi spominjete oca i obitelj.

Koliko je udio žena u Zagrebu i kojom politikom ćete osnaživati žene?

Škoro: Moja politika nisu rodno-ideološki semafori nego pametni semafori. To je moja politika. Svjetlost u parkovima, kao Zeleni ste za štednju i prigušenje svjetla, a zbog rodne ideologije smatrate da treba pojačati to svjetlo.

Tomašević: Jeste li vidjeli ijedno izvješće o sigurnosti u Gradu Zagrebu? Znate li kako prođe u Skupštini? U čemu je problem da se poveća osvijetljene da se žene osjećaju sigurnije noću. Rodnih, navodnih semafora nema nigdje u programu. Rodno-osviješteno semafori, kako ih zovete, vi ih namećete. O tome je i Peternel govorio. Ako mislite da je nama prioritet mijenjanje semafora dok treba obnoviti grad nakon potresa i riješiti problem vodoopskrbe, naravno da nije i da nećemo to raditi.

Video: Sučeljavanje za Split: Mihanović potvrdio da će ići na obljetnice HOS-a, Puljak citirao njegov doktorat