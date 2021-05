Vice Mihanović se ispričao Livnjacima: 'Nisam vas htio uvrijediti oko srednje škole'

Kandidat za gradonačelnika Splita Vice Mihanović na Facebooku se ispričao svim Livanjkama i Livnjacima, ako ih je, kako kaže, svojom izjavom povrijedio.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Dragi prijatelji, imam potrebu reagirati na zlonamjerne interpretacije moje jučerašnje izjave da novinar Indexa, koji je pisao o mom doktoratu, nije bio u stanju napisati taj tekst jer je završio srednju školu u Livnu. Ni na koji način nije mi bila namjera podcijeniti bilo koga tko je završio srednju školu, a kamoli to što je tu školu završio u Livnu. Moja izjava odnosila se na novinara Indexa Vladimira Matijanića koji nema nikakve kompetencije analizirati moj doktorat i uvjeren sam da je netko drugi stvarni autor prvog teksta kojim je otvorena priča o mom doktoratu. Njega treba tražiti u krugu oko akademika Silobrčića i Ivice Puljka, koji su se po istom modelu obračunavali i s ministrom Pavom Barišićem.

Imam puno prijatelja Livnjaka i to su ljudi koje duboko poštujem i cijenim. Split se u Domovinskom ratu branio na Kupresu i Livnu i to se nikad ne smije zaboraviti. I zato, se želim ovim putem ispričati svim Livanjkama i Livnjacima ako sam ih svojom izjavom povrijedio. To mi ni u kojem slučaju nije bila namjera".

