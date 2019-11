Zaiskrilo između Beljaka i Reinera: Sramotno je to što govorite o Franji Tuđmanu

Četiri oporbene stranke utemeljile su antikorupcijski savez i prozivaju vladajuće za sukob interesa. Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, u HRT-ovoj emisiji "Otvoreno" kazao je da je Franjo Tuđman otac hrvatske korupcije.

- Mi nismo odmah krenuli u demokraciju. Krenuli smo u sustav gdje je Franjo Tuđman bio alfa i omega. On se usudio mijenjati imena klubovima, petljati tamo gdje se nitko nije. Što je on rekao - to je bio zakon. Uostalom, počnimo od njegove imovine. Nikada se do kraja nije razjasnilo na koji je način Franjo Tuđman stekao svoju imovinu. Gdje su papiri, uporabne dozvole, računi - upitao je Beljak i kazao da je to početak.

- Vladimir Šeks je bio pravnik koji je bio alfa i omega. Sve što se događalo kasnije, kao što je tranzicijska pljačka, nastojalo se ozakoniti. Kako ozakoniti da obitelj Tuđman danas živi u tuđoj kući, a vlasnici su 1945. protjerani iz te kuće? To je sve "lege artis" osmislio Vladimir Šeks - kazao je Beljak.

Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora (HDZ), uzvratio je i kazao da je sramotno sve to što govori Krešo Beljak.

- To govori on, koji je osuđen zbog kriminala, pravomoćno - rekao je Reiner. Potom ga je prekinuo Beljak i kazao mu da je on prekršio članak 148 Kaznenog zakona te da mu sutra netko može reći da je kriminalac. No Reiner je nastavio s tim da ono što Beljak govori je sramotno.

- Sramotno je zato što on tako govori o prvom predsjedniku Republike Hrvatske, čovjeku koji je doslovno stvorio Hrvatsku. Zahvaljujući njegovoj viziji, hrabrosti, upornosti, vještini i povijesnoj ulozi koja je potpuno neprijeporna, bez obzira kakve minorne ličnosti ju dovodile u pitanje, on je netko tko je ostvario doslovno višestoljetni san hrvatskog naroda. Mnogi su o tome sanjali, međutim nisu to uspjeli ostvariti. Da ljudi takvog kalibra se usude o njemu tako govoriti, potpuno je neshvatljivo. To ukazuje na potpuni rasap vrijednosti našega društva, a posebno politike - rekao je Reiner.

Urednik i voditelj Mislav Togonal upitao je Beljaka potom voli li on Hrvatsku. Beljak mu je odgovorio da je on bio dragovoljac Domovinskog rata, a da su za to vrijeme neki šetali po Zagrebu.

Predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Željko Jovanović (SDP), osvrnuo se na razgovor do tada i kazao da je Beljak u pravu te da postoje tri korupcijska vala.

- Prvi je bio od 1990. do 2000. godine. Tada je nestalo 400.000 radnih mjesta. Kriminalnu privatizaciju je dopustio, jer nije imalo političke volje da joj se suprotstavi - Franjo Tuđman. Drugi korupcijski val bio je na čelu s Ivom Sanaderom i Fimi medijom, zbog čega je HDZ na optuženičkoj klupi. Treći korupcijski val dogodio se na čelu s Andrejem Plenkovićem, kada je polovica vlade morala otići zbog koruptivnih radnji, kazao je Jovanović. Potom je naglasio da se antikorupcijskim savezom želi poručiti građanima - "pridružite nam se da se zajednički odupremo korupciji". Smatra da je potrebno utvrditi nesrazmjere imovine i primanja te da sud treba ispitati eventualne slučajeve i oduzeti nezakonito stečenu imovinu ili oporezovati s 80%.

