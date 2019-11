Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner (HDZ) žestoko je u ponedjeljak odgovorio na tvrdnju Kreše Beljaka (HSS) da se u Hrvatskoj "otac korupcije zvao Franjo Tuđman" poručivši kako bi bilo "smješno da nije tragično tko to govori" te kako Beljak "nije dostojan Tuđmanu ni obrisati cipele".

"Da to o čovjeku koji je osnovao modrenu Hrvatsku govori čovjek koji je pravomoćno osuđen zbog teške provale u više automobila na osam mjeseci, uvjetno tri godine, i da se takav lik uopće usudi takvo nešto govoriti o dr. Franji Tuđmanu kojem nije dostojan obrisati ni cipele", izjavio je Reiner novinarima u Hrvatskom saboru.

Zapitao se i hoće li ijedan pravi HSS-ovac, od onih koji poštuju braću Radića, Mačeka i Josipa Pankretića ikada više moći glasovati za "osobu koja je tako nešto rekla o predsjedniku Tuđmanu".

Video: Krešo Beljak i Andrej Plenković - okršaj u Saboru

Antikorupcijskoj koaliciji, koju čine SDP, HSU, HSS i SNAGA, čiji su čelnici potisali Deklaraciju o borbi protiv korupcije, poručio je da su se trebali prozvati "korupcijska, a ne anitkorupcijska koalicija".

Pritom je upro prst u predsjednika SDP-a Bernardića, koji je dobio dar od 263.000 kuna i čelnicu GLAS-a Anku Mrak Taritaš jer je zaboravila prijaviti stanove i garaže, davala honorare samoj sebi, "pa do cijene obnove kuća u Gunji i Rajevom Selu za milijune kuna".

Bernardićevu ispriku za dobiveni novac ne smatra dovoljnom. "Ja bih isto volio da mi netko dade te novce, pa da se ispričam i onda je sve u redu i prihvatljivo", uzvratio je na novinarsku opasku da se šef SDP-a ispričao javnosti.

Beljakovu izjavu osudila je i HDZ-ova zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović.

"To su lažne, neutemeljene i sramotne izjave usmjerene protiv aktera hrvatske političke scene, a što je najtužnije, protiv prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, koji je znao preuzeti inicijativu u teškim vremenima kad je to trebalo. Osoba koja je to izjavila pokazuje da joj nije stalo do istine, nego do manipulacije i laži, na čemu gradi svoju političku platformu", poručila je zastupnica.

Beljak je na potpisivanju deklaracije ustvrdio je da svaka zemlja ima korupciju, jedino kod nas korupcija ima državu i domovinu.

"Otac te korupcije zvao se Franjo Tuđman. Kum te korupcije zove se Vladimir Šeks, tvorac prvog Ustava. Djeca te korupcije zovu se Ivo Sanader i Andrej Plenković, a ovo što se danas događa je kulminacija tridesetogodišnjeg upropaštavanja Hrvatske“, kazao je Beljak.