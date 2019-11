Bernardić na čelu antikorupcijskog saveza, a sam u ozbiljnom prekršaju

SDP, HSS, HSU i Snaga potpisali su u Novinarskom domu SDP-ovu Deklaraciju o borbi protiv korupcije. Kažu, na taj način izražavaju političku volju i odlučnost u borbi protiv korupcije, polazeći od spoznaje da je ona opasnost za opstanak Hrvatske, njezinu sigurnost i blagostanje građanki i građana.

I sve bi to bilo divno i krasno da potpisivanje nije došlo samo nekoliko dana nakon pravorijeka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o slučaju predsjednika SDP-a Davora Bernardića i njegove stipendije. Podsjećamo, Bernardić je još 2014., u vrijeme kada je bio saborski zastupnik SDP-a, primio od jedne privatne poslovne škole stipendiju od 263.000 kuna, što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa okarakteriziralo kao povredu načela obnašanja dužnosti. Neki bi rekli vrlo blago, ali u svakom slučaju vrlo nezgodno za Bernardića.

Odigrali priču do kraja

Navodno se u SDP-u, zbog nove situacije, čak razmatrala opcija da se potpisivanje Deklaracije odgodi za neki drugi dan, kada se prašina zbog odluke Povjerenstva malo slegne. Da cijela priča bude još apsurdnija, kako kažu naši izvori bliski SDP-u, Deklaracija je trebala biti potpisana još prošli tjedan, prije sjednice Povjerenstva na kojoj se odlučivalo o šefu SDP-a, ali zbog zdravstvenog stanja jednog od potpisnika to se nije dogodilo. Pa je potpisivanje odgođeno, a u međuvremenu stigla je i odluka Povjerenstva i tako SDP-u poremetila koncepciju.

Na Iblerovu trgu su se na kraju ipak odlučili “odigrati” najavljenu priču do kraja i unatoč odluci Povjerenstva Deklaraciju doista i potpisati, a i sam Bernardić odlučio se ipak malo “posuti pepelom” zbog cijelog razvoja događaja. Pa je do jučer ipak poprilično reterirao u odnosu na svoj prvotni komentar na odluku Povjerenstva kada je bahato kazao kako nije “znao da je u Hrvatskoj stjecanje iskustva sukob interesa”.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

– Znam da to što tada nisam bio predsjednik SDP-a nije olakotna okolnost. Znam da mi to što tada nisam znao da je stjecanje novih znanja sukob interesa nije olakotna okolnost. Znam da to što nisam stekao nikakvu imovinsku korist niti sam primio novac nije olakotna okolnost. Znam da nije olakotna okolnost ni to što je Povjerenstvo odlučilo da nema kazne za povredu načela javnog djelovanja, stoga se ovim putem ispričavam svima onima koje je moj postupak povrijedio – promijenio je jučer Bernardić ploču.

To je najmanje što je mogao i učiniti. Ne tako davno upravo je Bernardić pozivao premijera Andreja Plenkovića na ostavku kada je, prema ocjeni Povjerenstva, prekršio ista ta načela. To pravo sada je izgubio i mnogi SDP-ovci se s pravom pitaju kako će Bernardić nakon svega ponovno pozivati na ostavku HDZ-ove dužnosnike i moralizirati kada i sam ima putra na glavi. Nikako ili će biti licemjeran, što ne bi bilo iznenađenje na političkoj sceni. Dovoljno je sjetiti se HDZ-a koji se, kada je Plenković prekršio isto načelo kao i Bernardić, s pozicije moći okomio na Povjerenstvo.

U svijetu koji Bernardić propagira, sam bi dao ostavku, a kada to već nije učinio, onda je potpisivanje Deklaracije trebao prepustiti nekom drugom. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je Deklaraciju uime SDP-a mogao potpisati bilo koji od potpredsjednika SDP-a, odnosno da bi se Bernardić na neko vrijeme morao povući iz političkih aktivnosti, pogotovo onih koji se odnose na korupciju.

To je lakrdija

– Ovako, sve je to lakrdija. Do sada smo imali matematičke i političke uvjete za veliku koaliciju, a sad imamo i moralni idiotizam za veliku koaliciju – kaže Puhovski. Dodaje i kako je očito da je Davor Bernardić potencijalno korumpiran, dobio je dar od 260 tisuća kuna i prvi korak koji je, kaže, mogao napraviti jest da za početak on ne bude taj koji će Deklaraciju potpisati. Isprika koju je jučer dao, nastavlja Puhovski, nije dovoljna. No Bernardić je Deklaraciju ipak potpisao i ponovno se žestoko obrušio na vladajuće.

– Serije korupcijskih skandala ne govore samo o slabostima ljudskog karaktera i teretu naslijeđenih navika, nego su i dokaz da je riječ o sistemskoj pojavi koja se prelijeva na sve sfere društva, a temelj koje je nepostojanje odgovornosti vlasti na svim razinama – kazao je Bernardić, dodavši da je korupcija i znak i posljedica loše vlasti.

Dokaz je tomu u Hrvatskoj, istaknuo je, i činjenica da je ljetos zbog sumnji u koruptivne radnje moralo otići pola Vlade, kao i to da se ona još održava na vlasti zahvaljujući političkoj korupciji, odnosno kupovanju zastupnika u Saboru.

Savez će se, kazao je Davor Bernardić, dodatno širiti s drugim strankama, a cilj im je zaštita nezavisnih institucija nadzora, a posebno baš Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.