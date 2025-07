Zagrepčanka zamijenila kofer na letu za Malagu, pa završila 'gola' u Marakešu: 'Neznanče XL košulje, javi se'

Na jednoj od onih Facebook objava koje vas nasmiju, ali vas i natjeraju da se zapitate “što bih ja da mi se to dogodi?”, naišli smo na apel jedne Zagrepčanke, koja je u četvrtak, 24. srpnja, doživjela situaciju koju bi malo tko poželio na svom putovanju. Kontaktirali smo je i potvrdila nam je da intenzivno traga za svojim koferom koji je greškom zamijenila pri izlasku iz Ryanair leta FR 601 iz Zagreba za Malagu. A kako priča ide, to je prava mala putnička tragikomedija. "Pri izlasku iz aviona, nepažnjom sam zamijenila svoj crni kofer za tuđi. Koji zez! Skužila sam to tek na ukrcaju za daljnji let za Marakeš", ispričala nam je.

Kofer, kako kaže, izgleda sasvim generički: mali kabinski, crni i reljefni. Jedan muškarac pomogao joj je staviti ga u spremište iznad sjedala, a potom joj je isti - ali krivi - i dodao pri izlasku iz aviona. Nije kriv on, dodaje, nego ona koja nije primijetila da to nije njen prtljag. Kad je shvatila pogrešku, bilo je prekasno. Već je bila na novom letu, a kofer koji je imala sa sobom sadržavao je - tuđe stvari.

Foto: Dory Cubana

"Unutra su muške stvari: 7-8 majica, bež hlače, traperice, nekoliko lanenih košulja, dvije crne dukse, dva ručnika, jedan je žuti. Moj kofer je označen zelenom vrpcom svezanom u mašnicu, ali eto - Murphyjev zakon, jer taj kofer uopće inače ne koristim." Svoj je, kaže, otvorila da pronađe ime i kontakt vlasnika, no unutra nije bilo ničega što bi pomoglo. Isto vrijedi i za njen kofer, koji je sada tko zna gdje, možda u Malagi, možda kod nekog drugog putnika, možda već predan u Lost & Found.

"U mojem su koferu hrpa ljetnih haljina, vodič po Marakešu, tri para sandala, torbica s nakitom, punjači, marame, tirkizno-narančasta torbica i donji veš. Sad sam ja gologuza u Marakešu, a on je ili negdje i traži majice po dućanima, ili isprobava moje haljine ako je malo hrabriji." dodaje. Putnica nam je javila da se pokušala informirati i u službi za izgubljene stvari na aerodromu u Malagi, no do sada bez uspjeha. "Obratila sam se Lost and Foundu u Malagi, ali kao da nije od neke koristi... cijelo vrijeme me prebacuju s jedne osobe na drugu, bez konkretnog odgovora.

Zagrepčanka je odlučila vratiti “tuđi” kofer u Zagreb 1. kolovoza, gdje će ga predati u odjel za izgubljene stvari. Nada se da će se i njen kofer do tada pojaviti - netaknut. "Možda ga je netko, kao i ja, greškom odnio dalje. Možda ga je predao u Lost and Found. Možda ga je posada uzela. Valjda ga nisu bacili. Negdje mora biti" poručuje. U šljivom tonu poručila je apel: " Neznanče XL košulje i dobrog ukusa, javi se! Očajna sam radi ovakvog zeza." Ako se prepoznajete u ovoj priči, ili znate nekoga tko bi mogao biti “vlasnik muškog kofera”, javite joj se na +38598772255 (WhatsApp i Telegram aktivni).