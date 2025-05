Zagrepčanin traži stan bez kredita, ali ga agenti ignoriraju: 'Njihove igrice su apsurdne, kažu da je 185.000 € malo'

Kupiti stan ili kuću u Hrvatskoj postaje sve teži i sve skuplji pothvat. Cijene kvadrata nezaustavljivo rastu, a tržište nekretnina se čini kao igra u kojoj prosječan građanin unaprijed gubi. Kreditna zaduženja na tri desetljeća sve češće izgledaju kao jedina realna opcija, dok gotovina ne jamči ni fer ponudu ni poštenu komunikaciju.

U takvom ozračju mnogi frustrirani građani okreću se internetu i društvenim mrežama kako bi došli do korisnih savjeta i podijelili vlastita iskustva. Jedan korisnik Reddita iz Zagreba nedavno je otvoreno progovorio o svojoj potrazi za stanom – i naišao na velik interes javnosti.

Korisnik Reddita objavio je post naslovljen “Kupovina stana u Zagrebu po realnoj cijeni i bez posrednika”, u kojem iznosi svoje frustracije: "Kupujem stan u Zagrebu s dvije spavaće sobe, između 60 i 80 kvadrata, budžet mi je 185.000 eura – plaćam gotovinom. Ali preko 90% oglasa vodi do agencija, a agenti mi stalno govore kako je to premalo novca. A onda, kad sam direktno pregledavao njihove stranice, redovito sam nalazio stanove u svom budžetu."

On tvrdi da agencije umjetno napuhuju cijene, stvarajući privid skupljeg tržišta, a dodaje kako stvarne cijene – prema podacima iz sustava ISPU – često znaju biti i do 30% niže od onih oglašenih. "Zanima me gdje pronaći vlasnike koji samostalno prodaju stanove. Svaki savjet mi je dobrodošao", zaključuje.

U komentarima se razvila živa rasprava. Mnogi su korisnici pokušali objasniti kako tržište funkcionira iz perspektive prodavatelja, a ne kupca. "Mislim da sam sebe uvjeravaš što je ‘realna’ cijena. Ako želiš kvadraturu koju tražiš, morat ćeš pristati na kompromise – bilo da se radi o lokaciji, katu, ili stanju stana", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Sve je stvar perspektive. Da ti prodaješ stan, imao bi sasvim drugačiju sliku o tome što je realno."

Jedan korisnik opisao je vlastito iskustvo: "Kupili smo stan u Zagrebu, 61 m2 plus terasa i vrt, što s koeficijentima dođe 88 m2. Spustili smo cijenu sa 260.000 na 240.000 eura. Stan je visoko prizemlje, građevina iz 2021. ISPU je pokazivao prosječnu cijenu od 2.400 €/m2, a banka nam je bez intervencije procijenila stan na 252.000 eura."

Drugi korisnik istaknuo je kako su mu tržišni uvjeti promijenili planove: "Planirao sam kupiti starogradnju, ali kad uračunaš porez i renovaciju – cijena ispadne kao kod novogradnje. Na kraju sam kupio novogradnju u Španskom za 2.530 €/m2, kešom. Za 185.000 eura ćeš teško pronaći išta novije i pristojno, osim ako ne ideš na periferiju."