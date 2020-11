Zagrebački scenarij i u Zadru, oporba staje iza Vučetića: 'Suprotstavit ću se Kalmeti i HDZ-u'

Marko Vučetić bit će, po svemu sudeći, kandidat zadarske oporbe za gradonačelnika Zadra. Podržat će ga SDP, u pregovorima je i s Akcijom mladih, a navodno i s nekim još ljevijim, ali i desnijim opcijama. Razgovarali smo o tome sprema li se Zadru zagrebački scenarij “svi protiv Bandića” u verziji “svi protiv Kalmete”.

Znamo da ste bili saborski zastupnik Mosta i da ste ga napustili...

Organizirao sam, kao nezavisni vijećnik, oporbenu aktivnost na Viru i djelovao, kao nezavisni zastupnik, u predklerikalnom i predklijentelističkom Klubu Mosta.

Je li moguć ujedinjeni oporbeni pohod na Zadar istovjetan vjerojatnom ujedinjenom pohodu na Zagreb? I možete li usporediti Zagreb i Zadar, Kalmetu i Bandića, neupitne vladare tih gradova?

Kalmeta i Bandić vrlo su slični, oni su nesretni zarobljenici političkih sintagmi da je Zadar Kalmetin grad, a Zagreb Bandićev. Zadar je s tom sintagmom prestao postojati, a Kalmeta je prestao biti građanin grada jer je postao poslušni voditelj kulta navodno neraskidive veze Zadra i HDZ-a. Sve je to nesretna laž koja je egzistencijalno korumpirala grad. Zagreb je nacionalna laž, a ovakav Zadar je lokalna laž. Laž treba odbaciti.

Može li HDZ koji 30 godina vlada Zadrom biti pobijeđen? Zašto sada, a ne prije?

HDZ mora biti pobijeđen upravo zato što je uspostavio politiku nasilnog vladanja, a ne upravljanja. HDZ nesretno vlada Zadrom, uspostavlja kontrolu, nadzire i kažnjava grad i građane. Sad je jasno da je ta aktivnost zaustavila razvoj Zadra.

Za Večernji list nedavno ste izjavili da je Zadar stao, da nestaje? HDZ ističe kako je primjer uspješnog vladanja...

Zadar je stao i nestao jer se patološki kreće u zatvorenu krugu jedne stranke. Akteri politike zaustavljanja i nestanka Zadra su na nedavnim unutarstranačkim izborima u stranačka tijela koja uništavaju Zadar ubacili i svoj biološki materijal druge generacije – vlastitu djecu. Zadar je stao i nestao za sve osim za njih i njihov biološki materijal s političkim namjerama.

Svi znamo da je Kalmeta prvi čovjek HDZ-a iz Zadra no, po svemu sudeći, HDZ će za kandidata opet istaknuti aktualnog gradonačelnika Dukića...

Žao mi je tih ljudi jer su odustali od demonstriranja slobode, jer se ponižavaju iskazivanjem lojalnosti svakom novom predsjedniku stranke. Kalmeta je lažno prvi, on je zadnji u HDZ-u. To je egzistencijalna tuga, to je kompleks lažno konstruirane veličine onoga koji je zadnji, zato danas nemamo ministra.

Što je sa zadarskom oporbom? Poznato je koliko su puta pregovarali SDP i Akcija mladih. Možete li ih vi pomiriti?

Suludo je pokušavati pomiriti one koji su različiti, to je recept za političku destrukciju, ali je, isto tako, nerazumno ne surađivati s onima koji imaju isti cilj – vraćanje grada građanima. Zadar opet mora biti Zadar, mora biti grad. A što AM misli o SDP-u, i obratno, to je nevažno. Ta misao je slaba, suvišna, nepotrebna i štetna jer odvlači od cilja i smisla lokalnih izbora.

Sveučilišni ste profesor, ali i sin bivšeg svećenika? Ako nije previše privatno, koliko to utječe na vaš stav o instituciji Crkve?

Da, sveučilišni sam profesor, a moj otac je nekoć bio svećenik. Crkva nije ono što kaže da jest. Ona je struktura moći i bešćutna je prema čovjeku. Zato se bogatila i bogati u ovakvoj povijesti jer još nije upoznala čovjeka.