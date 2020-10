Uhićeni zadarski vijećnik: 'Nisam nasilnik, HDZ me žele zastrašiti, a narod treba progledati'

"Mene se uhićenjem pokušava politički utišati jer tu nije bilo ni p od prijetnje. Jadno je što mi se prekopava Facbook i objava o kineskom ražnju se odnosi na političke previranja u HDZ-u. Ja nemam povijest nasilja i nisam nasilnik, a na kraju su me prijavili jer zračnu pušku nisam držao u ormaru. Sad me se proglašava i teroristom zbog zračne puške i sve je napravljeno da mi se pretražuje kuća i da me se zastraši. Sve je to u režiji HDZ-a, a birači se ponašaju kao ovce koje j**u čobani pa ovce opet idu za njima. HDZ ovdje drži institucije i koristi ih protiv mene. Mene maltretiraju policija i DORH, a Longina, Kalmetu i Livakovića ne. Bijedno je to što me Longin prijavio, ali neka ovce od ovog naroda shvate što se ovdje događa umjesto da im djeca idu vani - rekao je vijećnik Akcije mladih Marko Pupić Bakrač jutros ispred zgrade zadarskog suda i policije, a nakon što je jučer bio uhićen i prijavljen za prijetnju zadarskom županu Božidaru Longinu.

- Postoji osnovana sumnja da ste počinili kazneno djelo "Prijetnja" opisano i kažnjivo po članku 139. st 3. u svezi st 1KZ-a tako da ste dana 8. listopada 2020 godine u 21,44 sati na društvenoj mreži Facebook sa svog Facebook profila pod nazivom Marko Pupić- Bakrač objavili odnosno uputni prijetnju političkom dužnosniku Božidaru Longinu, zaposlenom na radnom mjestu župana u Zadarskoj županiji i to tekst sljedećeg sadržaja "Političaru, dužnosniku, HDZ-ovcu sa psećim nadimkom sprema se kineski ražanj" a čemu ide u prilog da se isti sadržaj odnosi upravo na Božidara Longin, budući da ste također na svom Facebook profilu prethodno objavljivali i svoje fotografije, odjeveni u bijelu majicu na kojoj se nalazi print fotografije psa s ljudskom glavom, odnosno glavom oštećenog Božidara Longina. Takvim objavama, koje su bile dostupne većem broju ljudi kao i između ostalog i oštećeniku, počinili ste ozbiljnu prijetnju prema oštećenom Božidaru Longinu kao političkom dužnosniku što je kod oštećenog izazvalo strah kao i bojazan za vlastiti život - prenio je prijavu policije Marko Pupić Bakrač na svom Facebook profilu.

Foto: Facebook Policija ga je prijavila i za nepropisno skladištenje oružja kojeg zakonito posjeduje. Za prijetnju mu prijeti kazna zatvora od 6 mjeseci do pet godina, a za oružje je prekršajno prijavljen. Pupiću Bakraču je 2014.godine netko u dvorištu ostavio dvije eksplozivne naprave koje nisu eksplodirale. Počinitelji nikad nisu otkriveni.