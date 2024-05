Zagrebačka špica prepuna osmijeha: Započeo Tjedan svjesnosti o rascjepima usne i/ili nepca

U Republici Hrvatskoj svake se godine rodi između 60 i 80 djece s rascjepom usne i/ili nepca, što ga čini najčešćom malformacijom glave i vrata. Dok se rascjep usne češće javlja kod dječaka, rascjep nepca češći je u djevojčica.

„I dalje ne znamo zašto dolazi do rascjepa, ima nešto u genetici i u vanjskim faktorima kao što su lijekovi i pušenje. U Hrvatskoj se rascjepi uspješno liječe u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava. To je problematika koja je centralizirana i za koju je potreban cijeli tim stručnjaka poput logopeda, anesteziologa, ortodonta, stomatologa, psihologa i socijalnih radnika koji liječe djecu do prestanka rasta i razvoja“, rekao je prof. dr. sc. Predrag Knežević, maksilofacijalni kirurg, voditelj Odjela za malformacije i deformitete pri Kliničkoj bolnici Dubrava i predsjednik Udruge Osmijeh na današnjem obilježavanju prvog Tjedna svjesnosti o rascjepima usne i/ili nepca na zagrebačkom Cvjetnom trgu.

Upravo je na inicijativu Hrvatske udruge roditelja djece s rascjepom usne i/ili nepca – Osmijeh te uz podršku Grada Zagreba pokrenuta kampanja „Ljepota je u svakom osmijehu“, s ciljem edukacije građana o rascjepima, uzrocima, ali i mogućnostima liječenja.

Foto: Udruga Osmijeh

„Postoji više vrsta rascjepa, pa ovisno o tipu, prilagođavamo i liječenje. Primjerice, ako je riječ o mikro rascjepu, majka mora biti u odgovarajućem položaju i dijete može dojiti. Ako je dijete rođeno s kompletnim rascjepom, od tvrdog do mekog nepca, onda je hranjenje djeteta jako izazovno i teško, pa sugeriramo hranjenje uz sisače i pomagala prilagođena toj vrsti rascjepa. Što se tiče govora, kada se radi o manjem rascjepu, govor će se razviti uz okolinu. Ako je rascjep velik, javlja se nazalna emisija i nerazumljiv govor, zbog čega je, i nakon operacije rascjepa, potrebna podrška logopeda“, naglasila je prof. dr. sc. Draženka Blaži, logopedica i profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

„Lako je biti hrabar“

Kako su istaknuli stručnjaci, rascjep usne moguće je dijagnosticirati već u trudnoći, a rascjep nepca tek po rođenju djeteta. Upravo s ciljem pravovremene edukacije trudnica i rodilja o rascjepu, Udruga Osmijeh pokrenula je i projekt „Osmijeh u sva rodilišta“.

„Kada na ultrazvuku, ako je dijete u položaju u kojem se to može vidjeti, majka sazna da dijete ima rascjep usne, odnosno po rođenju rascjep nepca, odmah se može javiti Udruzi Osmijeh, koju čine liječnici i stručni suradnici te roditelji djece s rascjepom. U Zagrebu je izvor informacija zaista dostupan, dok u ostalim dijelovima Hrvatske roditelji često nemaju dovoljno informacija o liječenju rascjepa. Upravo zato konstantno radimo na edukaciji trudnica te roditelja, kako bismo im pomogli“, istaknula je Slavija Radaš, potpredsjednica Udruge Osmijeh.

Foto: Udruga Osmijeh

Osim roditelja, Udruga snažno radi i na edukaciji i pružanju podrške samoj djeci, pa je, među ostalim, izdala i slikovnicu „Lako je biti hrabar“, autorice i anesteziologinje dr. med. Bibiane Vitković.

„Važno je ući u kontakt s roditeljima i djecom jer znaju biti jako preplašeni. Nakon što im se približi rascjep i mogućnosti liječenja, poveže ih se s drugom djecom i roditeljima, lakše im je prolaziti kroz proces liječenja i operacija. Kako bismo dodatno ohrabrili djecu i pojednostavili im pristup informacijama, kreirana je slikovnica 'Lako je biti hrabar', a našoj djeci s rascjepom zasigurno je lakše biti hrabar uz sjajan liječnički tim i Udrugu Osmijeh“, rekla je Bibiana Vitković.

