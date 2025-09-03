Zagreb, Dubrovnik i Pula jedini s električnim autobusima u javnom prijevozu

U Puli, na autobusnoj stanici pored Veslačkog kluba Istra, Puležani su imali prilike doznati sve o novoj autobusnoj liniji koja će od 8. rujna prometovati Pulom u sklopu pilot-aktivnosti projekta CROSSCONNECT – "Cross-border Coordinated Sea Land Approach Interconnecting Ports of the Adriatic Sea with Airports and Urban Areas" – financiran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska, s ciljem razvoja održive, klimatski otporne, intermodalne mobilnosti povezivanjem luka, aerodroma i urbanih područja.

– Riječ je o projektu u kojem sudjeluju gradovi Pula i Dubrovnik, a s talijanske strane gradovi Brindisi i Venecija. Krajnji je cilj projekta povezivanje i jačanje mobilnosti putnika. U našem konkretnom slučaju realizirali smo nabavu autobusa na struju i možemo s ponosom reći da su Pula, Zagreb i Dubrovnik trenutačno jedini gradovi u Hrvatskoj koji imaju električne autobuse javnog gradskog prijevoza – kazao je Tomislav Josipović, direktor Pulaprometa. Najavio je i uvođenje nove gradske linije koja će od ponedjeljka 8. rujna povezivati autobusni kolodvor, željeznički kolodvor, luku, centar grada, bolnicu i trgovački centar Pula City Mall gdje je napravljeno novo autobusno stajalište.

– Ovakvi projekti su nam prilika za razmjenu iskustava i najboljih praksi s drugim lučkim upravama, zračnim lukama i javnim prijevoznicima iz Istre i Hrvatske. Posebno mi je drago što smo putem ovog projekta učvrstili suradnju, komunikaciju i koordinaciju aktivnosti s trgovačkim društvom Pulapromet i siguran sam da ćemo i ubuduće surađivati na sličnim projektima. Lučka uprava će u sklopu ovog projekta postaviti displej s osnovnim informacijama za putnike, a na pulskoj rivi postavit ćemo i brzu punionicu za električna vozila od 180 KW. Također, postavili smo i pametni spremnik za odlaganje otpada s prešom na solarni pogon, a sve s ciljem ozelenjivanja i smanjivanja CO2 – rekao je ravnatelj Županijske lučke uprave Pula Dalibor Brnos.

Gradonačelnik Peđa Grbin kazao je da projekt pokazuje predanost Grada Pule unapređenju javnog prijevoza i održive mobilnosti: – Razvoj javnog gradskog prijevoza jedno je od rješenja za probleme prometa, gužvi i manjka parkirnih mjesta u Puli. Istovremeno, to je i važan korak prema zaštiti okoliša i smanjenju emisija štetnih plinova. Posebno mi je drago što nova autobusna linija prolazi pored škola jer će omogućiti učenicima koji vlakom dolaze u Pulu jednostavniji i brži dolazak do škole. Također, našim umirovljenicima, koji od 1. srpnja koriste javni gradski prijevoz besplatno, ova linija će olakšati dolazak do bolnice, trgovačkog centra i drugih važnih odredišta – poručio je gradonačelnik Grbin. Ukupna vrijednost projekta CROSSCONNECT iznosi 2,088.780 eura, a traje do 30. travnja 2026. godine. Projekt je usmjeren na razvoj održivih i tehnološki naprednih prometnih rješenja koja povezuju Hrvatsku i Italiju te unapređuju prekograničnu mobilnost putnika.