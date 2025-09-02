Koprivničko-križevačka županija uvodi potpuno besplatan prijevoz za srednjoškolce: Evo tko sve ima pravo na korištenje

Koprivničko-križevačka županija od nove školske godine uvodi potpuno besplatan prijevoz za sve srednjoškolce. Time se, vele, želi pomoći roditeljima i smanjiti im troškove te omogućiti jednaku dostupnost obrazovanju svim učenicima. Do sada su učenici plaćali pet posto od ukupne cijene mjesečne karte, no sada će Županija pokrivati i taj dio, što za školsku godinu 2025./2026. iznosi 70.000 eura.

Pravo na besplatan prijevoz u sklopu javne usluge imaju učenici koji stanuju na području županije te koji se školuju na području županije, učenici koji stanuju na području županije, a školuju se u drugim županijama te učenici koji stanuju na području drugih županija, a školuju se na području Koprivničko-križevačke županije. Besplatan prijevoz vrijedi samo unutar granica Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na mjesto školovanja učenika, odnosno vrijedi samo za korištenje javne usluge prijevoza putnika u cestovnom prometu Koprivničko-križevačke županije.