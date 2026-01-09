Optuženi bivša ravnateljica bolnice i sin bivšeg gradonačelnika Petrinje

Bivša ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" u Popovači Marina Kovač optužena je za zloporabu položaja i ovlasti te utaju poreza. Optužnicu protiv nje podnijelo je Županijsko državno odvjetništvo u Sisku, koje traži povrat gotovo 150 tisuća eura. Uz bivšu ravnateljicu optuženi su i Darko Dumbović, sin bivšeg gradonačelnika Petrinje, zbog poticanja na zloporabu položaja, te Emil Solenički, počasni konzul Moldavije, zbog poticanja na zloporabu položaja i krivotvorenja isprava.

Prema optužnici, Kovač je od kolovoza 2020. do kolovoza 2021. omogućila da tvrtka Darka Dumbovića dobije poslove jednostavne nabave, iako je to bilo protivno pravilima tržišnog natjecanja. Ponude su, tvrdi tužiteljstvo, fiktivno prikazivane kao najpovoljnije, a bolnica je zbog višestruko preplaćenih ugovora oštećena za 18.152 eura. U razdoblju od siječnja 2021. do veljače 2023. Kovač je, na traženje Emila Soleničkog, omogućila njegovoj tvrtki dobivanje poslova jednostavne nabave. Solenički je, prema navodima optužnice, neovlašteno sastavljao ponude u ime drugih tvrtki kako bi njegova ponuda bila prikazana kao najpovoljnija, iako su cijene bile znatno iznad tržišnih. Time je bolnica oštećena za 131.734 eura. Kovač se tereti i za neprijavljeno prebivalište te neplaćanje prireza u iznosu od 2.866 eura, kao i za korištenje bolničkih ENC uređaja u privatne svrhe. Tužiteljstvo traži oduzimanje ukupno 149.886 eura protupravno stečene imovinske koristi.