Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZLOPORABA POLOŽAJA

Optuženi bivša ravnateljica bolnice i sin bivšeg gradonačelnika Petrinje

Sisak: Privođenje sina Darinka Dumbovića, počasnog konzula i šefice bonice
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Nikola Blažeković/Hina
09.01.2026.
u 11:55

U razdoblju od siječnja 2021. do veljače 2023. Kovač je, na traženje Emila Soleničkog, omogućila njegovoj tvrtki dobivanje poslova jednostavne nabave.

Bivša ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" u Popovači Marina Kovač optužena je za zloporabu položaja i ovlasti te utaju poreza. Optužnicu protiv nje podnijelo je Županijsko državno odvjetništvo u Sisku, koje traži povrat gotovo 150 tisuća eura. Uz bivšu ravnateljicu optuženi su i Darko Dumbović, sin bivšeg gradonačelnika Petrinje, zbog poticanja na zloporabu položaja, te Emil Solenički, počasni konzul Moldavije, zbog poticanja na zloporabu položaja i krivotvorenja isprava.

Prema optužnici, Kovač je od kolovoza 2020. do kolovoza 2021. omogućila da tvrtka Darka Dumbovića dobije poslove jednostavne nabave, iako je to bilo protivno pravilima tržišnog natjecanja. Ponude su, tvrdi tužiteljstvo, fiktivno prikazivane kao najpovoljnije, a bolnica je zbog višestruko preplaćenih ugovora oštećena za 18.152 eura. U razdoblju od siječnja 2021. do veljače 2023. Kovač je, na traženje Emila Soleničkog, omogućila njegovoj tvrtki dobivanje poslova jednostavne nabave. Solenički je, prema navodima optužnice, neovlašteno sastavljao ponude u ime drugih tvrtki kako bi njegova ponuda bila prikazana kao najpovoljnija, iako su cijene bile znatno iznad tržišnih. Time je bolnica oštećena za 131.734 eura. Kovač se tereti i za neprijavljeno prebivalište te neplaćanje prireza u iznosu od 2.866 eura, kao i za korištenje bolničkih ENC uređaja u privatne svrhe. Tužiteljstvo traži oduzimanje ukupno 149.886 eura protupravno stečene imovinske koristi.

Ključne riječi
Emil Solenički Darko Dumbović Marina Kovač zlouporaba položaja optužnica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!