Zabrinjavajući podaci: 'Svaki peti srednjoškolac namjerno si je nanosio bol'

Alarmantni podaci dobiveni su istraživanjem provedenom među učenicima. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelj je petogodišnjeg projekta "Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje (P.R.O.T.E.C.T.)" koje se provodi u pet hrvatskih gradova - Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu i Varaždinu. Od školske godine 2021./2022. u istraživanje je uključeno 3464 učenika prvih razreda, 1710 roditelja i 1012 nastavnika tih učenika. S područja Varaždinske županije u prvoj točci mjerenja sudjelovalo je 645 učenika prvih razreda iz svih škola.

Izv. prof. dr. sc. Miranda Novak istaknula je kako su rezultati istraživanja dobiveni na području Varaždinske županije pokazali slične trendove kao i u ostalim gradovima.

- Zabrinjavajući su rezultati istraživanja jer vidimo visoko prisutne simptome problema mentalnog zdravlja, ozbiljne simptome depresivnosti, anksioznosti i stresa navelo je 20 do 30 posto učenika kojima bi se svakako trebala posvetiti značajnija pažnja. Očito je da imamo poteškoća i sa suicidalnim tendencijama, odnosno sa suicidalnim namjerama i planovima, a čak četiri posto adolescenata pokušalo je počiniti samoubojstvo. Više od 20 posto učenika izjasnilo se da su se namjerno samoranjavali i nanosili bol, a tek su učenici prvog razreda srednjih škola. Uočeno je da su dosta prisutni i problemi poremećaja prehrane. Između 20 i 30 posto adolescenata opterećuje se promišljanjem o hrani, 34 posto smatra da su debeli, iako to ne smatra nitko u njihovoj okolini, a njih deset posto da je u zadnja tri mjeseca izgubilo čak osam do deset kilograma – navela je voditeljica projekta.

Predstojnik podružnice Obiteljskog centra Varaždin Siniša Česi rekao je da je puno srednjoškolaca sklono korištenju opojnih sredstava.

- U odnosu na prijašnje godine, kada je to bila sklonost konzumiranju alkohola i marihuane, danas je to sklonost ljepilu - upozorio je Česi.