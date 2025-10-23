Zastrašujuće upozorenje francuskog generala: 'Rusi se reorganiziraju s jednim ciljem na umu'

"Rusija je zemlja koja bi mogla biti u iskušenju nastaviti rat na našem kontinentu", rekao je general Fabien Mandon, novoimenovani Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Francuske. "Prvi cilj koji sam zadao oružanim snagama jest da budu spremne za tri ili četiri godine za šok koji bi bio svojevrsni test“, dodao je. "Test već postoji u hibridnim oblicima, ali može postati nasilniji.“

Vrhovni generali i političari iz zemalja EU-a i NATO-a više su puta upozorili da bi Moskva mogla napasti savez u nadolazećim godinama, većinom navodeći između 2027. do 2030. Prošli tjedan, Europska komisija predstavila je plan kako bi prijestolnice pripremila za rat i 2030., ističe Politico.

Francuski vojni časnici uglavnom su bili suzdržaniji od nekih svojih europskih kolega u davanju vremenskih okvira i javnom govoru o ruskom napadu na NATO. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci francuska retorika o Moskvi postala je oštrija, a predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je Europa "u sukobu s Rusijom“.

"Pretpostaviti da je invazija na Ukrajinu 2022. posljednji napad i da se to neće ponoviti na našem kontinentu znači ignorirati rizik s kojim se suočavaju naša društva“, rekao je Mandon. "Rusi se reorganiziraju s jednim ciljem na umu: sukobiti se s NATO-om.“

Uz to, osvrnuo se na napore za ponovno naoružavanje. "Ako naši suparnici primijete da ulažemo ovaj napor, možda će odustati. Ako osjete da nismo spremni braniti se, ne vidim što bi ih moglo zaustaviti.“