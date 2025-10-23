Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIPREMA ORUŽANE SNAGE

Zastrašujuće upozorenje francuskog generala: 'Rusi se reorganiziraju s jednim ciljem na umu'

KNDS showcases flagship weapon systems at demonstration in southern France
Foto: Manon Cruz/REUTERS
1/6
Autor
Dora Taslak
23.10.2025.
u 08:54

Vrhovni generali i političari iz zemalja EU-a i NATO-a više su puta upozorili da bi Moskva mogla napasti savez u nadolazećim godinama

"Rusija je zemlja koja bi mogla biti u iskušenju nastaviti rat na našem kontinentu", rekao je general Fabien Mandon, novoimenovani Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Francuske. "Prvi cilj koji sam zadao oružanim snagama jest da budu spremne za tri ili četiri godine za šok koji bi bio svojevrsni test“, dodao je. "Test već postoji u hibridnim oblicima, ali može postati nasilniji.“

Vrhovni generali i političari iz zemalja EU-a i NATO-a više su puta upozorili da bi Moskva mogla napasti savez u nadolazećim godinama, većinom navodeći između 2027. do 2030. Prošli tjedan, Europska komisija predstavila je plan kako bi prijestolnice pripremila za rat i 2030., ističe Politico.

Francuski vojni časnici uglavnom su bili suzdržaniji od nekih svojih europskih kolega u davanju vremenskih okvira i javnom govoru o ruskom napadu na NATO. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci francuska retorika o Moskvi postala je oštrija, a predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je Europa "u sukobu s Rusijom“.

"Pretpostaviti da je invazija na Ukrajinu 2022. posljednji napad i da se to neće ponoviti na našem kontinentu znači ignorirati rizik s kojim se suočavaju naša društva“, rekao je Mandon. "Rusi se reorganiziraju s jednim ciljem na umu: sukobiti se s NATO-om.“

Uz to, osvrnuo se na napore za ponovno naoružavanje. "Ako naši suparnici primijete da ulažemo ovaj napor, možda će odustati. Ako osjete da nismo spremni braniti se, ne vidim što bi ih moglo zaustaviti.“
FOTO Pogledajte što je Zelenski obukao za posjet Bijeloj kući. Trump ga je pohvalio: 'Izgleda prekrasno'
KNDS showcases flagship weapon systems at demonstration in southern France
1/14
Ključne riječi
Francuska Rusija Fabien Mandon

Komentara 11

Pogledaj Sve
ZR
zaustavite rusku agresiju
09:25 23.10.2025.

Nažalost nismo slušali upozorenja iz Poljske i baltičkih država prije 5-6 godina pa sada gledamo krvavi rat u Ukrajini. Nadam se da ćemo ovaj puta slušati i pripremiti se na vrijeme

ME
messer
09:28 23.10.2025.

Ako si vojno jak i pripremljen, živjet ćeš u miru. Ako odmahuješ rukom i vjeruješ rusima, postat ćeš njihova žrtva...pa birajmo

SU
steve urkel
09:27 23.10.2025.

kad ti je susjed pomahnitala krvožedna rusija niti nemaš drugo izbora nego se pripremiti da se možeš braniti jer rusija se militarizira poput sj.koreje, samo što rusija svoju agresiju i provodi u djelo!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja