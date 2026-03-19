Analitičari komentirali 'špijunsku aferu' u Sloveniji: 'Ne bi je pokrenuli u javnosti da ne očekuju da može utjecati na ishod izbora'

Aferu s tajnim snimkama sadašnjih i bivših slovenskih dužnosnika i suradnika aktualnog premijera Roberta Goloba, na kojima oni razgovaraju otvoreno o djelovanju paralelnog sustava unutar države, tamošnji mediji proglasili su najvećim političkim skandalom u povijesti Slovenije. Osobito jer se nagađa da iza tajnih snimki stoje glavni Golobov predizborni konkurent Janez Janša i izraelska privatna obavještajna tvrtka Black Cube, s čijim se predstavnicima Janša nekoliko puta sastao u sjedištu svoje stranke u Ljubljani.

Ipak, neki analitičari smatraju da nije slučajno da je ova afera tempirana uoči izbora. 'Ne bi je pokrenuli u javnosti da ne očekuju da može utjecati na ishod izbora. Koliko materijali koji su objavljeni mogu utjecati na građane i koliko mogu utjecati ankete koje često ne odražavaju javno mišljenje, vidjet ćemo', komentirao je za HRT Vanjskopolitički komentator Tihomir Vinković. Dodao je i da je u ovom trenutku sve mirno u Izraelu i oko Izraela, te da 'Mosasad sada nema drugog posla pa je došao u Sloveniju'.

Dotaknuo se i Mađarske, te istaknuo promjene u retorici tamošnjih vlasti. 'Pozicija Viktora Orbana može se vidjeti u onome što govore njegovi ministri. U Bruxellesu su bili ministri vanjskih poslova i energetike, a što je za Hrvatsku jako bitno. Peter Szijjarto više ne govori o JANAF-u kao o alternativnom opskrbnom pravcu, nego kao o pravcu koji je potpuno ravnopravan za dostavu nafte Mađarskoj, kao što je to Družba. Samo kaže da ne bi volio monopol', istaknuo je.

Dodaje i kako je ministar energetike govorio malo drukčije, pa 'nismo saznali smatra li on JANAF još uvijek alternativnim pravcem kojim će se dobavljati nafta'. Spomenuo je i posjete o kojima se puno govori u javnosti. 'Puno se priča i o mogućem posjetu JD Vancea, ali u Europi nikako da shvate da je Sebastian Gorka - najjači čovjek Trumpove administracije - mađarskog podrijetla, pomoćnik savjetnika za protuterorizam. S Orbanom je bio desetak godina prije 2022. godine, a sada je u američkoj administraciji. Ne zagovara samo interese Mađarske, nego i Viktora Orbana. Vidjet ćemo hoće li Mađarska pristati na europski zajam Ukrajini i hoće li pristati na 20. paket sankcija Rusiji', ističe Vinković.

Drugi analitičar Goran Bandov za HRT je ocijenio da odnos Janše i Orbana nije jednoznačan. 'Nismo još potpuno sigurni da će Janez Janša pod ruku s Viktorom Orbanom. Ne znači da neće donekle ići u tom smjeru, ali nisam siguran da će u potpunosti ići tim smjerom', rekao je.

Ističe da im je zajedničko to što su obojica karijeru 1980-ih započeli kao protivnici komunističke ideje. 'Oni se konstantno sudaraju u tim političkim aktivnostima, prati ih niz skandala, ali imaju uspješne političke karijere. Ova afera je na neki način poveznica između Mađarske i Slovenije. Ista agencija je u Mađarskoj radila pred mađarske izbore. Onaj tko je zainteresiran za financiranje takve kampanje, očito je za to zainteresiran u obje zemlje', rekao je i dodao da bi Janša sada mogao 'imati više proameričku politiku i zagovarati izraelske standarde



Komentirao je i Petera Magyara, glavnog Orbanovnog izazivača na izborima u Mađarskoj. 'Kod Magyara je ključno to da se na svakom skupu dosad pojavljivao s mađarskom zastavom. Orbanov stožer dosad je vrlo često isticao kako Magyar nema taj osjećaj prema zemlji. Od njega se može očekivati relaksacija odnosa s Europskom unijom. To je vjerojatno glavna crta onih promjena koje će se dogoditi. Pokušat će implementirao vladavinu prava i obuzdati korupciju', ističe.

Analitičarka Đana Luša komentirala je utjecaj aktualne afere na ishod izbora. 'Sve je moguće. Do ove afere Janez Janša imao je uzlaznu putanju. Sigurno je da ovakva afera može utjecati na izbore i stvorila je velike tenzije i velik interes slovenske javnosti', rekla je.

Dodaje da situacija nije nimalo ugodna. 'Cijela kampanja se usmjerila na ovu tzv. špijunsku aferu, a druga pitanja koja su važna za Slovence, poput gospodarstva i rata, pala su u drugi plan', komentira Luša. Dotaknula se i šireg europskog konteksta, pa upozorila na američki utjecaj. 'SAD je jasno dosad podupirao svoje partnere u Europskoj uniji. Još od Vanceova govora na MSC-u SAD ističe koje su to snage unutar EU-a koje prate populističku retoriku Donalda Trumpa. To je drugi val nacionalističkog populizma koji jača nakon migrantske krize', istaknula je.

Orbana je nazvala 'glavnim kočničarom' europske integracije i centralizacije. 'Ako gledamo i vanjsku politiku Mađarske i vanjsku politiku Janše u Sloveniji, tu vidimo snažnu poveznicu s obzirom na to da se Orban u okviru EU-a iskristalizirao kao glavni kočničar europske integracije i centralizacije', pojašnjava.