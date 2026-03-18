Nova Trumpova meta: "Ja ću imati tu čast da učinim s njima što god želim"

Hoće li američki predsjednik Donald Trump dopustiti Kubi da ostane komunistička zemlja? Čak i ako uspije zadržati simbole komunizma uz pomoć kojih svojem narodu već 67 godina obećava bolju budućnost, narav tamošnjeg režima i njegova ekonomija mogli bi se u doglednoj budućnosti duboko promijeniti pod ogromnim američkim pritiskom. Naime, otok je u velikoj krizi, jednoj od najvećih u modernoj kubanskoj povijesti. U ponedjeljak su milijuni Kubanaca ostali bez struje jer se srušio kompletan elektroenergetski sustav u državi, ulice su zatrpane smećem koje nitko ne odvozi, u zemlji nema goriva, a ionako siromašno stanovništvo živi sve gore. U isto su vrijeme američki mediji izvijestili da Trump ima plan za Kubu koji podrazumijeva odlazak predsjednika Miguela Díaz-Canela s vlasti.