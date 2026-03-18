Mojtaba Khamenei obećao osvetu: 'Zločinački ubojice tih mučenika morat će uskoro platiti cijenu'

Novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei odao je u srijedu počast šefu sigurnosti Aliju Laridžaniju, ubijenom u napadu za koji je odgovornost preuzeo Izrael, poručivši u pisanoj poruci da će njegove "ubojice" morati "platiti cijenu", prenijela je iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim povezana s Revolucionarnom gardom. "Bez sumnje, ubojstvo takvog čovjeka svjedoči o njegovoj važnosti i mržnji neprijatelja islama prema njemu", istaknuo je Hamenei u poruci koju je prenio Tasnim na dan Laridžanijeva pogreba u Teheranu.

"Svaka prolivena krv ima svoju cijenu i zločinački ubojice tih mučenika morat će je uskoro platiti", dodao je, govoreći o drugim ubijenim iranskim dužnosnicima u napadima. Mojtaba Khamenei, koji je naslijedio svojeg oca prije više od tjedan dana, od tada se nije pojavio u javnosti. Njegova prva poruka pročitana je nekoliko dana kasnije na nacionalnoj televiziji.

Prema američkim i izraelskim dužnosnicima, on bi mogao biti "unakažen" ili ranjen u nogu u napadu u kojem je 28. veljače, prvoga dana rata, ubijen Ali Khamenei. Osim Laridžanija, šefa Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, ubijeni su i zapovjednik milicije Basidž, general Golamreza Sulejmani, te ministar obavještajnih službi Esmail Hatib. Izrael je zaprijetio Modžtabi Hameneiju da će doživjeti istu sudbinu.

Proiranski Hezbolah također je osudio "kukavičko ubojstvo" šefa iranske nacionalne sigurnosti. "Osuđujemo to kukavičko ubojstvo i nastavak američko-izraelske agresije (...). Ubojstvo vođa neće slomiti volju Islamske Republike", priopćio je Hezbolah. Libanon je ponovno uvučen u rat jer Izrael uzvraća masovnim napadima i kopnenim upadima na granatiranja koja je Hezbolah pokrenuo 2. ožujka kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Khameneija.