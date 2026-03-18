U blizini Koprivnice možete kupiti kuću za svega 13 centi: 'Imamo povratnike iz Čilea i Meksika'

U nastojanju da zaustavi negativne demografske trendove i oživi lokalnu zajednicu, podravska općina Legrad, u blizini Koprivnica, već godinama provodi jedinstven program prodaje nekretnina po simboličnim cijenama. Nekoć za kunu, a danas za svega 13 centi po kvadratnom metru. Ova inicijativa privukla je pozornost ne samo domaćih kupaca, već i Hrvata iz inozemstva.

Program je dao konkretne rezultate, pa je tako prošle godine u Legrad stiglo nekoliko obitelji povratnika iz Čilea i Meksika, dok interes i dalje raste. Općina je ovih dana ponovno uputila u javno savjetovanje novi paket mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih, oslanjajući se na dosadašnja pozitivna iskustva i s ciljem ublažavanja izraženih demografskih problema, javlja Danica.

Načelnik Ivan Sabolić ističe kako program ima širok doseg i konkretne učinke. ‘Dosad je prodano desetak klasičnih gradilišta i kuća, no sveukupno 65 obitelji dobilo je neku vrstu potpore. Neki su nekretnine kupili privatno, pa smo im vratili dio kupoprodajne cijene, dok smo drugima sufinancirali građevinske radove’, ističe.

Dodaje kako interes dolazi iz različitih krajeva, uključujući i inozemstvo: ‘Kupci dolaze iz susjednih općina i Zagreba, a među njima su i povratnici iz Čilea i Meksika, koji trenutno čekaju građevinske dozvole. Stigla nam je i jedna obitelj iz Ukrajine, što pokazuje da program ima širok doseg.’

U novoj verziji programa, koja je trenutno u javnom savjetovanju, pomaknuta je i dobna granica za prijavu s 45 na 55 godina, uz uvjet da obitelj ima malodobno dijete. Iako je riječ ponajprije o demografskoj mjeri, projekt istodobno pridonosi i smanjenju troškova općine. Sabolić podsjeća na stanje koje je zatekao po dolasku na dužnost: ‘Kada sam postao načelnik 2013. godine, u Općini je bilo tridesetak nekretnina koje je trebalo održavati. Troškovi održavanja bili su ogromni, a tržište nekretnina katastrofa. Ova mjera bila je odličan način da se riješimo tih nekretnina.’ Trenutno Općina raspolaže s dvije kuće i dva gradilišta, a očekuje se da će se njihova ponuda povećati nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i dovršetka ostavinskih postupaka.