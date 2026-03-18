Svijet gori, a Putin se češlja: Tri razloga zašto dugi rat u Iranu najviše koristi Rusiji

Volodimir Zelenski izjavio je da će se Ukrajina suočiti s manjkom projektila koje koristi za borbu protiv Rusije zbog rata na Bliskom istoku. U ekskluzivnom intervjuu za BBC, ukrajinski predsjednik rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin želi "dugi rat" između SAD-a o Izraela protiv Irana jer bi to oslabilo Kijev, a američki resursi bili bi usmjereni negdje drugdje.



„Za Putina je dugi rat u Iranu plus“, rekao je. „Osim cijena energije, to znači iscrpljivanje američkih rezervi i iscrpljivanje proizvođača protuzračne obrane. Dakle, mi, Ukrajina, imamo iscrpljivanje resursa.“ Zelenski je rekao da će "definitivno" postojati manjak raketa Patriot, što bi bio "izazov", rekavši da je sada pitanje "kada će se sve zalihe na Bliskom istoku iscrpiti".