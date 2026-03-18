TRUMPOVE RAKETE PUNE BLAGAJNU KREMLJA

Svijet gori, a Putin se češlja: Tri razloga zašto dugi rat u Iranu najviše koristi Rusiji

Danijel Prerad
18.03.2026.
u 22:45

Volodimir Zelenski izjavio je da će se Ukrajina suočiti s manjkom projektila koje koristi za borbu protiv Rusije zbog rata na Bliskom istoku. U ekskluzivnom intervjuu za BBC, ukrajinski predsjednik rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin želi "dugi rat" između SAD-a o Izraela protiv Irana jer bi to oslabilo Kijev, a američki resursi bili bi usmjereni negdje drugdje. 

„Za Putina je dugi rat u Iranu plus“, rekao je. „Osim cijena energije, to znači iscrpljivanje američkih rezervi i iscrpljivanje proizvođača protuzračne obrane. Dakle, mi, Ukrajina, imamo iscrpljivanje resursa.“ Zelenski je rekao da će "definitivno" postojati manjak raketa Patriot, što bi bio "izazov", rekavši da je sada pitanje "kada će se sve zalihe na Bliskom istoku iscrpiti".

BR
brongostar
23:01 18.03.2026.

Neće se dugo češljati, jer ruski narod nema više što izgubii i jedino mu ostaje da naprave sa zločincima kao što su Putler, Kiril i masa drugih ono što su Rumunji napravili sa Čaušeskim.

